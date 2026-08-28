La Deputación moviliza 865.000 euros para obras y actividades en seis concellos a través del Plan +Provincia

La Xunta de Goberno de la Deputación de Pontevedra aprobó este viernes nuevas aportaciones del Plan +Provincia 2026-2027 por un importe conjunto de 865.000 euros para seis concellos de la provincia. Los fondos permitirán financiar actuaciones de mejora de vías y caminos municipales, obras de saneamiento y también actividades culturales.

El vicepresidente provincial, Rafa Domínguez, destacó que estas nuevas ayudas vuelven a demostrar, a su juicio, la utilidad del Plan +Provincia, al que la Deputación destina un presupuesto global de 85 millones de euros para el actual periodo. La mayor aportación de esta nueva tanda será para Salvaterra de Miño, que recibirá 259.000 euros para actuar sobre once caminos municipales repartidos por siete parroquias. Los trabajos permitirán renovar firmes deteriorados, consolidar tramos que todavía se encuentran en tierra y mejorar la evacuación de aguas pluviales.

En Lalín, los 211.000 euros concedidos se destinarán a financiar diferentes actividades culturales vinculadas a las fiestas y a la programación del municipio. Entre ellas figuran la contratación de grupos musicales, orquestas, DJ y charangas, además de un festival de bandas de gaitas y diferentes infraestructuras y servicios audiovisuales.

Por su parte, A Lama contará con 136.000 euros para intervenir en cuatro caminos municipales situados en Breixiña, Cornide y O Peso. Las actuaciones contemplan nuevos firmes, mejoras de cunetas y sistemas de recogida de aguas, señalización y otras actuaciones destinadas a mejorar la seguridad y las condiciones de circulación.

Arbo recibirá 120.000 euros para mejorar una vía municipal en Cabeiras, en el entorno del campo de la fiesta del núcleo de A Igrexa. El proyecto contempla el retranqueo del muro existente para ampliar el espacio y mejorar tanto las condiciones funcionales como paisajísticas de la zona, además de favorecer los espacios accesibles y con prioridad peatonal.

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En Tui, los 72.000 euros se dedicarán a una actuación de saneamiento en el lugar de Sardadiñas, en Rebordáns, donde actualmente no existe este servicio. La intervención permitirá instalar la red de colectores y acometidas domiciliarias, además de reponer los firmes y servicios afectados. Finalmente, As Neves dispondrá de 68.000 euros para la repavimentación y mejora de los caminos de Cerdeira y O Viso, con trabajos de limpieza, regularización del pavimento, colocación de una nueva capa de rodadura y renovación de las marcas viarias.