Denuncian la falta de médicos en una urgencia con un bebé convulsionando en Marín

La Plataforma pola Defensa do Centro de Saúde de Seixo e de Marín, integrada por más de 20 colectivos, ha denunciado la falta de personal médico en el Punto de Atención Continuada (PAC) de Marín durante una urgencia registrada hace unos días con un bebé de 14 meses.

Según relata el colectivo, el pasado lunes, 24 de agosto, el único equipo médico disponible, formado por un facultativo y una enfermera, tuvo que desplazarse a un domicilio para atender un posible ictus. Durante su ausencia, el PAC quedó sin personal sanitario para atender nuevas urgencias.

La Plataforma asegura que, alrededor de las 19.00 horas, llegó al centro un bebé con fiebre y convulsiones, que tuvo que esperar la llegada de una ambulancia para ser trasladado al hospital.

La portavoz del colectivo, Iria Aboi Ferradás, sostiene que la situación «era evitable» si el PAC contase con dos equipos médicos, como considera necesario para una población de unos 24.000 habitantes.

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La plataforma también critica la supresión temporal de las consultas de tarde en el centro de salud de Marín y advierte de que esta medida está provocando una mayor presión asistencial tanto por las mañanas como en el servicio de urgencias. Califica de «desastre» la planificación sanitaria de la Xunta de Galicia para el verano y reclama una mayor dotación de personal.