La creación de comedores en Secundaria, una necesidad real en Pontevedra

El Grupo Municipal del PSOE de Pontevedra estudiará junto a la Federación de ANPA de Centros Públicos de Pontevedra (Fanpa) la posible creación, durante el próximo mandato municipal, de un servicio de comedor escolar dirigido específicamente al alumnado de Educación Secundaria y Bachillerato. La propuesta pretende responder a las crecientes necesidades de conciliación de las familias una vez finalizada la etapa de Primaria.

La iniciativa fue abordada durante una reunión de trabajo entre el portavoz municipal socialista, Iván Puentes; el concejal Manuel Fariña; la diputada autonómica Paloma Castro, y el presidente de la FANPA, Rogelio Carballo. En el encuentro también se realizó una revisión de la situación de los comedores y de las principales necesidades de los centros educativos públicos de Pontevedra ante el comienzo del nuevo curso escolar.

Los representantes socialistas consideran necesario ampliar los servicios de conciliación a etapas educativas en las que actualmente la oferta pública es muy limitada.

Según trasladaron tras la reunión, la puesta en marcha de un comedor para estudiantes de Secundaria y Bachillerato deberá analizarse conjuntamente con la comunidad educativa para determinar su viabilidad, ubicación y modelo de funcionamiento.

Problemas urgentes en algunos centros

El balance general sobre el inicio del curso refleja una situación de relativa normalidad en la mayoría de los centros, aunque la reunión permitió identificar varios problemas considerados prioritarios.

Uno de los más urgentes afecta al CEIP Santo André de Xeve, donde continúa sin resolverse la falta de agua potable debido a la contaminación por manganeso del pozo que abastece al colegio.

También se abordó la situación del CEIP Xunqueira I, donde existe preocupación ante la posible supresión de una parada del transporte escolar situada junto a la farmacia de Médico Ballina. El PSOE reclama que se mantenga este servicio. El centro permanece además pendiente de la finalización de las actuaciones acordadas entre el Concello de Pontevedra y la Xunta de Galicia para solucionar los problemas recurrentes de inundaciones, unas obras que resultan necesarias para garantizar, entre otras cuestiones, el funcionamiento normal del comedor escolar.

Otra de las demandas trasladadas afecta al IES Frei Martín Sarmiento. Los socialistas reclaman a la Consellería de Educación la instalación de un ascensor, una actuación solicitada durante los últimos meses tanto por la asociación de madres y padres como por la dirección del instituto para mejorar la accesibilidad del edificio.

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Durante el encuentro también se realizó una valoración positiva del funcionamiento de las ludotecas municipales de verano y del programa Conciliaverán. El PSOE manifestó su intención de mantener la colaboración con la Fanpa y con el conjunto de la comunidad educativa para abordar las necesidades de los colegios e institutos y reforzar las políticas de conciliación en Pontevedra.