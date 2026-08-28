La Coral Polifónica busca nuevos talentos vocales para su curso 2026/2027

La Sociedad Coral Polifónica inaugura su curso 2026/2027 el próximo miércoles, 2 de septiembre, con la vista puesta en la incorporación de nuevos talentos vocales. La agrupación, que acaba de clausurar un intenso año de celebraciones por su centenario, ha convocado a los aficionados a la música coral a participar en las pruebas de aptitud que se desarrollarán en su local de ensayos, ubicado en el Edificio Centro Sur de Campolongo, a partir de esa misma jornada.

La directiva busca reforzar su formación y hace un llamamiento especial para captar voces, sobre todo masculinas. Aunque se valoran los conocimientos previos de solfeo o estudios de conservatorio, la institución aclara que no constituyen un requisito imprescindible; basta con tener buen oído musical, capacidad de escucha, voz y compromiso de adaptación y trabajo con el grupo.

Bajo la batuta de su directora, Nanette Sánchez Ordaz, la formación cuenta actualmente con 54 voces mixtas distribuidas en las cuatro cuerdas clásicas de sopranos, contraltos, bajos y tenores. A este elenco se suman solistas consolidados como Pilar Baamonde Lusquiños, Pilar García Pinal, Marta Valbuena Aguado, Rafael Senn González y Juan José López Peña.

Durante el curso pasado, la entidad logró sumar a sus filas a un grupo de jóvenes menores de treinta años con formación musical, una incorporación cuya perfecta adaptación ha aportado gran dinamismo, alegría y compañerismo a la agrupación. El objetivo ahora es consolidar este impulso para mantener vivo un legado cultural que supera ya los 101 años de actividad ininterrumpida en la ciudad.

Bajo la batuta de su directora, Nanette Sánchez Ordaz, la formación cuenta actualmente con 54 voces mixtas distribuidas en las cuatro cuerdas clásicas de sopranos, contraltos, bajos y tenores

El acto de presentación oficial del nuevo ejercicio tendrá lugar el mismo miércoles a las 20 horas, según avanzó en la mañana de este viernes la entidad. Durante la sesión, el secretario de la Polifónica, Joaquín Cuiñas Rodríguez, detallará a los coralistas las novedades del curso y la propuesta de actividades de los próximos meses. A partir de ahí, los ensayos obligatorios se mantendrán todos los miércoles entre las 20.15 y las 22.15 horas. La primera gran cita sobre los escenarios se producirá de forma inminente: el jueves 10 de septiembre, la coral participará en un concierto homenaje por el Bicentenario de Marcial del Adalid.

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Este evento, organizado por la Real Academia Galega de Belas Artes, se celebrará en el Teatro Colón de A Coruña y marcará el inicio de una temporada que recoge el prestigio del reciente centenario, un aniversario que dejó en las vitrinas de la agrupación reconocimientos de primer nivel como el Premio Otero Pedrayo, el título de Pontevedreses del Año 2025 o la Medalla de Oro de la propia Real Academia Galega de Belas Artes.