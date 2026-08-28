Boa Vida celebra su XV Escola de Verán en Pontevedra

La asociación Boa Vida celebró en Pontevedra la XV edición de su Escola de Verán, una jornada que conmemoró quince años de aprendizaje, convivencia y encuentro entre personas de diferentes orígenes. La programación combinó actividades de reflexión, participación y bienestar.

Comenzó con una conferencia y una actividad práctica sobre identidad y globalización, seguida de una sesión de yoga. Por la tarde se celebraron dos talleres, uno centrado en la resolución de conflictos, dentro del programa Vida Acompañada, y otro sobre la experiencia de vivir en comunidad, vinculado al proyecto Fogares Creativos. La jornada finalizó con una propuesta de música gallega y canto y una sesión de DJ. La iniciativa cuenta con cofinanciación de la Xunta y los Fondos Sociales Europeos.