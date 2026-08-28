Convivencia
Boa Vida celebra su XV Escola de Verán en Pontevedra
La programación combinó actividades de reflexión, participación y bienestar
A.L.
La asociación Boa Vida celebró en Pontevedra la XV edición de su Escola de Verán, una jornada que conmemoró quince años de aprendizaje, convivencia y encuentro entre personas de diferentes orígenes. La programación combinó actividades de reflexión, participación y bienestar.
Comenzó con una conferencia y una actividad práctica sobre identidad y globalización, seguida de una sesión de yoga. Por la tarde se celebraron dos talleres, uno centrado en la resolución de conflictos, dentro del programa Vida Acompañada, y otro sobre la experiencia de vivir en comunidad, vinculado al proyecto Fogares Creativos. La jornada finalizó con una propuesta de música gallega y canto y una sesión de DJ. La iniciativa cuenta con cofinanciación de la Xunta y los Fondos Sociales Europeos.
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