Bienvenida a los nuevos alumnos de la Escuela Naval Militar de Marín

La alcaldesa de Marín, María Ramallo, recibió este viernes en el Concello a la nueva promoción de alumnos de la Escuela Naval Militar, que inicia estos días su formación académica y militar en la localidad. El acto, celebrado en un Salón de Plenos lleno, marca un año más el comienzo de una etapa decisiva para los futuros oficiales de la Armada Española.

La nueva promoción está integrada por algo más de 160 guardiamarinas, entre los que se encuentran cerca de 30 mujeres, la cifra más elevada registrada hasta el momento en una promoción de la institución naval.

Durante la recepción, Ramallo dio la bienvenida a los nuevos alumnos y les deseó «una buenísima estancia en nuestra villa, que será vuestra casa durante este tiempo». La alcaldesa también quiso reconocer el esfuerzo realizado por los jóvenes para acceder a la Escuela Naval, felicitándolos por haber alcanzado una meta «después de un camino largo y duro» y de años de preparación y dedicación.

Además de su formación como oficiales de la Armada, los alumnos cursarán el nuevo Grado en Ingeniería de Tecnologías Navales para la Defensa, una titulación que amplía la dimensión universitaria de la Escuela Naval Militar y adapta sus contenidos a las nuevas necesidades tecnológicas.

La regidora destacó la importancia de este grado, especialmente en un contexto en el que ámbitos como la ciberseguridad, la inteligencia artificial, la informática o la digitalización desempeñan un papel cada vez más relevante en la defensa y en las Fuerzas Armadas.

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Con la incorporación de esta nueva promoción, la Escuela Naval Militar inicia un nuevo curso reforzando su estrecha vinculación histórica y educativa con Marín.