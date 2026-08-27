Sandra Patiño y Jesusa Bermúdez, premios Cebola de Ouro 2026

Los premios Cebola de Ouro 2026 ya tienen nombre y apellidos, los de María Jesusa Bermúdez y Sandra Patiño, dos vecinas que serán reconocidas por ejercer de embajadoras de Sanxenxo de diferentes formas, una por er un referente en gastronomía, y otra por ser un vinculo entre los municipios de Ayora y Sanxenxo.

Ambas recogerán sus respectivas insignias el próximo 4 de septiembre en el marco de la XLIV Feria da Cebola, día de Santa Rosalía. Al acto que tendrá lugar a las 12.30 horas en el recinto portuario está prevista la asistencia de la conselleira de Medio Rural, María José Gómez Rodríguez, y el alcalde de Ayora, José Vicente Anaya.

En el caso de María Jesús Bermúdez, «Susa», no solo es reconocer la labor de una persona, es premiar la influencia y trabajo de un establecimiento insigne en Sanxenxo, Casa Teodoro, y con él a tantas otras estirpes de familias hosteleras que ayudaron a que Sanxenxo fuera una marca exportada a otros lugares con esos sabores que se graban en la memoria. Hizo evolucionar a Casa Teodoro hasta un punto de mayores, siendo artífice del desarrollo mas dulce de este pequeño orador con sus famosas tardas de manzana, la tarda de Santiago, os brazos de gitano o las cañitas de crema.

Pero quizás una de sus iniciativas más relevantes fue incorporar la elaboración de sus famosos croissants a la vida diaria de Sanxenxo.

Por su parte, Sandra Patiño, natural de Noalla y residente desde hace años en Ayora (Valencia), ha desarrollado una destacada trayectoria de servicio público en dicho municipio, ejerciendo actualmente de concejala de turismo, desarrollo local y dinamización de empresas. Desde tierras valencianas, Patiño siempre ha ejercido como una gran embajadora de Sanxenxo, y en especial, de Noalla, su parroquia natal.

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