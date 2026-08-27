El parque residencial de Pontevedra crecerá con 248 viviendas en la zona de Eduardo Pondal

Pontevedra seguirá creciendo en el entorno de Eduardo Pondal. El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, informó este jueves, tras la reunión de la Xunta de Goberno Local, de la entrada en Urbanismo de las solicitudes de licencia para construir dos nuevos edificios que sumarán 248 viviendas en el entorno de esta calle, dentro del ámbito de la unidad 18 y próximo a 12 de Novembro.

El regidor puso esta promoción como ejemplo del incremento de la actividad inmobiliaria que registra la ciudad. «Se sigue construyendo en Pontevedra y a un ritmo mayor que hace unos años», señaló, para vincular los nuevos proyectos tanto al aumento del parque residencial como a la generación de actividad económica. «Es una obra muy importante, con un volumen de inversión importante, y espero que ayude a destensionar el mercado de la vivienda», añadió.

La actuación contempla dos edificios promovidos por sociedades vinculadas a la empresa Construcuatro. Uno de ellos, promovido por Inmobiliaria Avenida de Uruguay, participada por Construcuatro, contará con 111 viviendas distribuidas en cuatro portales. El proyecto incluye cuatro plantas bajo rasante para garajes, trasteros e instalaciones y distintas alturas en función de las calles a las que da frente. Dispondrá además de 225 plazas de garaje y 126 trasteros.

El segundo inmueble será promovido directamente por Construcuatro. Fernández Lores indicó durante su comparecencia que contará con 137 viviendas, lo que eleva a 248 el número total de nuevos pisos previstos en el conjunto de la promoción. Ambas actuaciones superarán conjuntamente los 20 millones de euros de inversión y dispondrán, entre otros elementos comunes, de una zona verde interior con piscina comunitaria.

El alcalde incidió especialmente en la relevancia de incorporar nueva oferta residencial en un momento de tensión en el acceso a la vivienda. A su juicio, la construcción de estos dos inmuebles supone no solo ampliar el parque disponible, sino también mantener un nivel elevado de inversión privada y actividad en el sector de la construcción de Pontevedra.

Previsión de trabajos

En otra línea de cosas, el alcalde informó de que el Concello de Pontevedra retoma tras el parón estival su plan de obras, con actuaciones en ejecución que superan los 30 millones de euros y se acercan a los 33 millones al sumar otros proyectos de menor entidad. Tras la Xunta de Goberno Local, repasó el estado de todos los trabajos y avanzó, además, que las obras de Rosalía de Castro-Mollabao y 12 de Novembro comenzarán durante el mes de septiembre.

De este modo, en Casimiro Gómez, con una inversión próxima a los 900.000 euros, ya se completó la renovación de las redes de abastecimiento, saneamiento y pluviales entre Pai Fernando Olmedo y San Antoniño. Los trabajos continúan ahora desde San Antoniño hacia Loureiro Crespo. También se ha retomado la actuación de Luís Seoane, que se encuentra muy avanzada y mantiene un buen ritmo de ejecución.

En la Rúa do Santo avanza la instalación de nuevas canalizaciones de pluviales y residuales. Superada la parte más compleja de la intervención, condicionada por las mareas, los trabajos se coordinan también con ADIF en el entorno del paso ferroviario.

La renaturalización del río Gafos continúa igualmente en marcha. Ya se ejecutó el saneamiento de residuales en unos 250 metros de la margen izquierda, se cimentaron dos pasarelas y se trabaja en una tercera. Además, se habilitó un acceso desde las piscinas hacia el colegio para evitar interferencias con la entrada y salida del alumnado, mientras se prepara el inicio del saneamiento en la margen derecha.

En la Rúa da Estación, la actuación ejecutada por Viaqua avanza con la conexión de los colectores bajo el puente de la estación y la continuación de las obras hacia Otero Pedrayo, con el objetivo de incorporar a la red de residuales vertidos que hasta ahora llegaban al río.

En A Parda ya están ejecutadas las canalizaciones de servicios, incluido el tendido eléctrico, así como los muros, rellenos y trabajos de compactación. La siguiente fase será el pavimentado de los viales y aparcamientos, además de continuar con los bancales previstos para el parque infantil próximo a los juzgados y completar posteriormente el ajardinamiento y el resto de actuaciones en superficie.

Entre los equipamientos destaca el nuevo pabellón de Monte Porreiro, una inversión de alrededor de seis millones de euros. Tras ejecutar las conexiones de servicios en el entorno del colegio Fina Casalderrey, ya comenzó la cimentación. El proyecto incluye también una gran plaza superior con nuevas instalaciones deportivas.

En el Teatro Principal están prácticamente terminadas las reformas de la instalación eléctrica, los baños y el ascensor, así como la reparación de las humedades existentes en las terrazas exteriores. Los trabajos se centran ahora en la carpintería del techo.

El Concello mantiene asimismo la renovación del alumbrado de la zona este, una actuación presupuestada en 2,3 millones de euros.

El programa de asfaltados urbanos continúa en la Praza de Galicia, donde se inició el fresado previo a la renovación del pavimento, prevista en un plazo aproximado de quince días.

En los polígonos industriales, los trabajos se concentran actualmente en finalizar el asfaltado de O Bao, donde restan principalmente labores de pintado y remates. Una vez concluida esta actuación, los equipos se trasladarán a O Campiño, donde se prevén unas cuatro semanas de trabajo para completar el asfaltado del polígono. Mientras duren estas actuaciones permanece temporalmente detenido el programa de asfaltados del rural.

Rosalía de Castro

A estas obras ya en ejecución se sumarán en septiembre dos de las actuaciones pendientes de inicio.

Una es la tan demandada transformación de Rosalía de Castro y Mollabao, presupuestada en unos 3,7 millones de euros. El contrato ya está firmado y el Concello confía en que los trabajos comiencen antes de que finalice septiembre. Fernández Lores destacó que esta intervención supondrá un cambio sustancial para todo el entorno de Mollabao.

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Asimismo, también arrancará la de 12 de Novembro, que, con un presupuesto de 687.700 euros, tiene ya firmado el contrato y se encuentra pendiente de los últimos documentos previos al comienzo de los trabajos, como los planes de obra, seguridad y gestión de residuos.