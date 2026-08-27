Nueva protesta de los vecinos de Ponte Sampaio por su centro de salud

Los vecinos de Ponte Sampaio volverán hoy a concentrarse a las 20.00 horas ante el centro de salud para reclamar una atención sanitaria completa durante el periodo vacacional y denunciar la falta de sustituciones de personal.

La plataforma SOS Sanidade Pública convoca la protesta bajo el lema «Non ao peche do centro de saúde» y exige que se cubran las vacaciones tanto del médico como de la enfermera, que se garantice la asistencia habitual y que los pacientes no sean derivados a otros centros de Pontevedra.

La movilización da continuidad a la celebrada la semana pasada, a la que, según SOS Sanidade Pública, asistieron unas 150 personas. Su portavoz, Juan Loureiro, sostiene que los problemas comenzaron a finales de julio, tras una baja de personal que, según denuncia, no fue cubierta, y se agravaron en agosto con las vacaciones de los profesionales.

Loureiro asegura que durante este mes la consulta médica se redujo en algunos momentos a unas horas por la tarde y la atención de enfermería a dos días semanales. También denuncia anulaciones de citas y desplazamientos de usuarios a A Parda o Virxe Peregrina.

La plataforma reclamó además la dimisión del gerente del área sanitaria de Pontevedra e O Salnés, José Flores, al considerar que la situación supone un «cierre encubierto» del ambulatorio.

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SOS Sanidade Pública espera que la protesta de este jueves sea la última del verano y confía en que en septiembre se recupere la dotación habitual de personal en Ponte Sampaio.