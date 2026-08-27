Concentración
Nueva protesta sanitaria por el centro de salud de Ponte Sampaio
Los usuarios fueron convocados por SOS Sanidade Pública y también acudieron miembros del PSOE de Pontevedra
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Pontevedra
Los vecinos de Ponte Sampaio se volvieron a manifestar este jueves para mostrar un «no» rotundo al posible cierre del centro de salud en la parroquia.
Convocados por SOS Sanidade Pública, pidieron soluciones a la situación por la que está pasando este servicio público. En concreto, se centran en la falta de médico y enfermera durante el período vacacional. Lamentan que los usuarios hayan sido derivados durante el verano a otros centros de salud, como el Virxe Peregrina, ya de por sí congestionado.
A la concentración acudieron el portavoz municipal del PSOE, Iván Puentes, los concejales Yoya Blanco, Manuel Fariña, Marcos Rey y Carmen Hermo y la diputada autonómica Paloma Castro.
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