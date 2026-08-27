Así desembarcará la cerveza de los monjes de Lérez en la Feira Franca de Pontevedra

La XXV Feira Franca de Pontevedra incorporará una gran novedad este año. Será la mañana del sábado, 5 de septiembre. En el puente de O Burgo aguardarán los representantes de antiguos monasterios vinculados a Lérez y, desde el río, aparecerá una embarcación. A bordo viajará el abad de Lérez junto a cinco o seis benedictinos y varios barriles de madera de cerveza. Desembarcarán, cargarán los toneles en parihuelas y emprenderán el camino hacia el corazón de la fiesta.

No transportarán realmente miles de litros de cerveza río abajo, porque sería inviable para la puesta en escena, pero sí será la representación pública de una iniciativa que mezcla historia monástica, producto local, teatralización y participación ciudadana.

Detrás de esta novedosa idea está Manuel Chouciño, párroco de Lérez, conocido por sus iniciativas de acercamiento de la parroquia a los pontevedreses, y que este año ha decidido sumar a la Feira Franca una de las tradiciones históricamente más asociadas a los monasterios: la elaboración de cerveza.

«En el Medievo era una industria superdesarrollada y casi todo se daba en los monasterios», explica Chouciño en una entrevista con FARO, que recuerda la larga tradición cervecera que todavía hoy conservan comunidades monásticas de países como Bélgica, Holanda, Alemania o Austria.

"El monasterio, la Iglesia, tenemos que estar ahí, en el mundo. Tenemos que colaborar con lo civil" Manuel Chouciño — Párroco de Lérez

«En realidad, la cerveza empieza en Egipto», señala el párroco de Lérez respecto a los indicios encontrados en torno a la elaboración de bebidas de cereal desde la época de las pirámides. «Una especie de alimento espeso, casi una papilla», que formaba parte de la dieta cotidiana.

La idea para esta Feira Franca no es reconstruir un episodio histórico, ya que en el monasterio no dispone de documentación sobre la elaboración de cerveza. Pero esto no les ha impedido impulsar la creación de un producto propio ligado al Lérez con una identidad local.

Así nace Ollo Redondo, elaborada en colaboración con la empresa pontevedresa Nasa. El nombre y su imagen remiten al San Benitiño de Ollo Redondo y buscan establecer desde la etiqueta una relación inmediata con la parroquia y el monasterio de Lérez.

La cerveza tiene, además, otra particularidad. Es una IPA, más amarga que una cerveza convencional, a la que se incorpora un 18% de mosto de albariño.

Ese componente no es casual. «Le da mucha identidad pontevedresa», destaca Mnuel Chouciño. La intención era conseguir una cerveza «muy de aquí», en la que el albariño aportase un rasgo diferenciador.

Los primeros barriles se servirán gratis

Ollo Redondo ya tuvo su primera prueba ante el público durante las celebraciones de San Benitiño de Lérez, el pasado verano. Y, según el párroco, la acogida superó las expectativas. «Tuvo mucha tirada. Funcionó muy bien, muy bien», asegura.

Para la Feira Franca, la organización calcula que podrá disponer de entre 2.000 y 3.000 litros. Una cantidad suficiente para que la cerveza del monasterio sea también protagonista gastronómica de una jornada en la que Pontevedra vuelve durante unas horas al Medievo.

La puesta en escena comenzará a las once de la mañana en el puente de O Burgo. La elección de la hora permitirá además que la nueva iniciativa no coincida con otro de los actos tradicionales de la Feira Franca, el transporte del vino, previsto a las 12 horas.

Chouciño explica que la representación incorporará a los priores y benedictinos relacionados con Tenorio y Poio, monasterios vinculados históricamente a Lérez. Estos aguardarán junto al puente la llegada del abad en barco.

"Ollo redondo es una IPA, más amarga que una cerveza convencional, a la que se incorpora un 18% de mosto de albariño"

Con él viajarán cinco o seis benedictinos y los barriles de madera utilizados en la escenificación. «Evidentemente vacíos, porque si no, a ver cómo podemos con todo esto», bromea el sacerdote.

Tras desembarcar, los monjes bajarán los toneles y los transportarán en unas parihuelas. Habrá un pequeño encuentro entre los representantes de las diferentes comunidades antes de que la comitiva emprenda su recorrido hacia la Praza de España y la Alameda, donde el grupo tendrá instalado su espacio para la jornada.

Por el camino habrá incluso tiempo para detenerse a tomar un vermú antes de continuar hasta su particular «cuartelillo» medieval.

En el puesto instalado en la Alameda comenzará a servirse Ollo Redondo y los primeros barriles se ofrecerán gratuitamente, gracias a una aportación municipal. El religioso calcula que el reparto podrá empezar en torno a las 13.30 horas, una vez concluido el recorrido de la comitiva.

Después, la cerveza continuará vendiéndose al público. El precio dependerá finalmente del tamaño de los vasos que consiga la organización. La previsión es cobrar dos euros si se utilizan vasos de menor capacidad y tres euros si se logra un recipiente equivalente al tamaño habitual de una caña.

Excelente acogida municipal

El Concello de Pontevedra recibió con entusiasmo esta propuesta que Manuel Chouciño le presentó como una forma de enriquecer una celebración que, pese a su extraordinario arraigo actual, es relativamente reciente.

Según relata el sacerdote, desde el primer momento el concelleiro de Festas, Demetrio Gómez, vio con buenos ojos la iniciativa. Para el párroco de Lérez esta colaboración tiene un significado que va más allá de sumar una nueva actividad al programa festivo: es una forma de participación del monasterio en la vida de Pontevedra. «Nosotros aportamos, estamos haciendo participación ciudadana», celebra.

Y defiende que la Iglesia también debe estar presente en los espacios de diversión y ocio y colaborar con la sociedad civil. El escenario elegido para estrenar la iniciativa le permite recurrir a una metáfora muy apropiada: «Hay que tender puentes. El monasterio, la Iglesia, tenemos que estar ahí, en el mundo. Tenemos que colaborar con lo civil y entre todos construir una sociedad un poquito más relajada, que últimamente estamos muy estresados».

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Dos días de fiesta medieval

La Feira Franca celebra su 25 edición el fin de semana del 5 y 6 de septiembre dedicada a las tabernas. El viernes tendrá lugar el espectáculo inaugural a las 22 horas en la Praza da Ferrería a cargo de la compañía Pablo Méndez Performance, mientras que el sábado, el día grande, la primera actividad recogida en el programa será la del desembarco cervecero de Ollo Redondo en el puente de O Burgo, a las 11 de la mañana. A las 11.30 horas se abrirá el mercado medieval y a las 12 horas se representará el transporte del vino hasta la Praza da Peregrina.