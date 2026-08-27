Crece la polémica por la promoción interna de la Policía Local de Poio

El proceso para cubrir por promoción interna una plaza de oficial de la Policía Local de Poio ha abierto una fuerte polémica tras las sucesivas renuncias en el tribunal calificador. Movemento x Poio y PSOE reclaman la suspensión del procedimiento, mientras el Concello defiende que se trata de una convocatoria «transparente e independiente» y rechaza las acusaciones sobre su desarrollo.

La controversia se intensificó después de que los tres vocales titulares, agentes de la Policía Local de Vigo, renunciasen el pasado 23 de agosto, tras haberse celebrado el primer examen cuatro días antes. Según el PSOE, los suplentes tampoco aceptaron incorporarse y los miembros de la Guardia Civil y la Policía Nacional buscados posteriormente para recomponer el tribunal terminaron igualmente apartándose del proceso.

Movemento x Poio ha presentado escritos ante el Concello, el tribunal y la Subdelegación del Gobierno y reclama la suspensión cautelar de las pruebas. La formación cuestiona, entre otros aspectos, la ausencia de mujeres en el órgano calificador y la especialización de los nuevos integrantes para evaluar una promoción interna de la Policía Local.

El Concello sostiene, por el contrario, que el proceso no cuenta con ningún representante político y que el tribunal está formado por personal externo. El gobierno local asegura además que los agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional inicialmente designados disponían de las correspondientes autorizaciones y apunta a posibles «presiones» para impedir su participación.

Desde el PSOE consideran que la acumulación de renuncias hace «insostenible» la continuidad de la oposición y reclaman al alcalde, Ángel Moldes, que haga pública toda la documentación relacionada con el proceso. Los socialistas piden conocer las razones de las bajas, las actas del tribunal y todos los detalles sobre la elaboración, custodia y acceso al primer examen.

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El grupo socialista plantea dar por terminado el procedimiento y convocar uno nuevo a través de la Academia Galega de Seguridade Pública, mientras el Concello rechaza paralizarlo y sostiene que detrás de las dificultades para constituir el tribunal puede existir un intento de impedir que Poio disponga de un nuevo oficial de Policía Local.