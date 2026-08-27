Colón es gallego en la nueva película de Tadeo Jones

En la oscuridad de la sala de cine la expectación infantil es máxima. En la gran pantalla, el arqueólogo más entrañable de la animación española, Tadeo Jones, se lanza a una nueva aventura. Pero esta vez, el eco que resuena en las salas de todo el país tiene un deje atlántico inconfundible. Cuando la figura de Cristóbal Colón toma la palabra, lo hace con una cadencia que sabe a ría y a salitre. No es un descuido, ni una broma de doblaje. Es una licencia poética que encierra una reivindicación cultural y que ha dibujado una sonrisa de orgullo en quienes llevan décadas escudriñando legajos polvorientos para reescribir la historia oficial.

Para Eduardo Esteban, presidente de la Asociación Colón Galego, escuchar ese deje en una superproducción es una victoria de la perseverancia. «Es más que el acento, es insinuar el origen del personaje de Cristóbal Colón», afirma, apoyando los codos sobre certezas documentales.

En el filme estrenado ayer, gracias a los poderes y deseos de la lámpara mágica, Tadeo y sus compañeros viajan en el tiempo y llegan a las costas americanas justo antes de 1492. Cuando el navegante desembarca celebrando que es el primer hombre del 'Viejo Mundo' en llegar allí, se encuentra de frente con un arqueólogo del siglo XXI, que arruina uno de los hitos más conocidos de la historia universal con un tono cotidiano y desenfadado, descolocando por completo a un personaje histórico tan solemne como Cristóbal Colón.

Esteban destaca que este guiño en Tadeo Jones y la lámpara maravillosa está «basado, como el resto de la película de animación, en hechos históricos que ellos mismos afirman que los han contrastado».

La conexión de la película con la tierra tiene nombres y apellidos. Bajo la batuta del director Enrique Gato, la historia ha contado con la mano del guionista Manuel Burque, un canario de nacimiento pero coruñés de adopción desde los dos años. Un hombre que se considera gallego, habla el idioma y conoce los recovecos de la teoría del origen pontevedrés del descubridor. Para cimentar esa trama, los creadores no tiraron de imaginación, sino de hemeroteca y archivos oficiales.

Desde la asociación, que habitualmente recibe peticiones de productoras y novelistas buscando inspiración, se entrega a directores y guionistas de cine y televisión «documentación fehaciente, demostrada por los datos oficiales».

Para Esteban, el mayor triunfo de este Colón de animación es el impacto silencioso que tendrá en las cabezas de los espectadores más jóvenes. «Ya se crían con esa duda o ese conocimiento»

El arsenal histórico aportado no deja lugar a la improvisación. Sobre la mesa de los guionistas se desplegaron papeles validados por el Ministerio de Cultura que constatan la existencia de una estirpe de los Colón en Galicia. También se esgrimió la reveladora carta náutica estudiada por la Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra, un mapa salpicado de topónimos locales que se trasladaron al otro lado del océano para bautizar las nuevas localizaciones, además de las actas de diversos congresos que desentrañan los vínculos de la familia con el navegante que cambió el mapa del mundo.

El resultado es un trabajo con un enorme margen de fantasía, pero muy fundamentado en una base histórica.

Para Esteban, el mayor triunfo de este Colón de animación es el impacto silencioso que tendrá en las cabezas de los espectadores más jóvenes. «Ya se crían con esa duda o ese conocimiento», reflexiona. Es una estrategia de lluvia fina para derribar dogmas historiográficos: «Creamos la duda fuera de Galicia, y divulgamos ese conocimiento entre los gallegos, tanto gallegos de Galicia como gallegos de la diáspora, que son muchos también».

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Con todo, esta incursión audiovisual no es pionera en arrancar al almirante de Génova. El presidente de la entidad rescata de la memoria que «no es la primera vez que el cine y la televisión tratan o dan por hecho que Colón es gallego». Ya en una comedia clásica de los sesenta con actores como Tony Leblanc o José Luis López Vázquez, Educando a una idiota, los responsables del casting tuvieron una directriz innegociable: «Vamos a buscar un actor gallego y que hable gallego». Un camino que, más recientemente, también transitó la serie ‘El Ministerio del Tiempo’, colando en el horario de máxima audiencia una escena donde el descubridor se dirigía a su hijo en un cerrado gallego-portugués. Ahora, Tadeo Jones toma el relevo, demostrando que, a veces, la verdad histórica necesita los colores de la animación para navegar mar adentro.