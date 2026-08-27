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Carta a Oncología de Pontevedra: «Mi hermano se sintió arropado, escuchado y acompañado»

Una mujer agradece a los trabajadores del hospital de día el trato a su familiar con cáncer

Fachada del Hospital Provincial de Pontevedra.

Fachada del Hospital Provincial de Pontevedra. / RAFA VAZQUEZ

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Ana López

Pontevedra

«Mi hermano me hablaba de lo bien tratado que se sentía, de vuestra empatía, de vuestra profesionalidad y, sobre todo, de esa enorme calidad humana que encontraba en cada uno de vosotros». Son las palabras reflejadas en la carta de agradecimiento que una mujer ha enviado al personal del Hospital de Día de Oncología del Hospital Provincial de Pontevedra, y no es la primera vez que estos trabajadores reciben una misiva de usuarios o sus familiares.

Su hermano Manuel tuvo que afrontar un tratamiento de quimioterapia en el Hospital Provincial pontevedrésy cada vez que acudía a una sesión «hablaba de cómo le mirabais, de cómo le atendíais, de cómo conseguíais que en un momento tan difícil se sintiera acompañado».

Esas palabras son el consuelo ahora de su hermana, que quiere agradecer a los profesionales de la sanidad pública que «en medio de un tratamiento tan duro, un paciente pueda sentirse arropado, escuchado y acompañado».

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«Gracias porque aunque la quimioterapia sea un camino difícil, lleno de miedos, incertidumbres y momentos complicados, vosotros conseguís hacer que se camino sea un poquito más llevadero», concluye la mujer infinitamente agradecida a Oncología.

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