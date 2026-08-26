Un rayo cae sobre una casa en Pontevedra: «Unos minutos antes y estoy muerto»

Un rayo impactó de lleno este miércoles a mediodía sobre una vivienda del lugar de Quinteiro, en la parroquia pontevedresa de Bora, provocando importantes daños materiales en el inmueble y afectando también a varias casas próximas. En el interior se encontraba en ese momento la familia residente, que, pese a la violencia de la descarga y al enorme susto, no sufrió daños personales.

El suceso se produjo entre las 14.30 y las 15.00 horas, coincidiendo con la fuerte tormenta eléctrica registrada durante la tarde en Pontevedra. Uno de los rayos cayó directamente sobre la casa, situada a pie de la carretera PO-233.

Los ocupantes explicaron que escucharon un estruendo enorme y que inicialmente el impacto les causó una gran impresión. Cuando pudieron comprobar lo sucedido, constataron la magnitud de los desperfectos. «Nos reventó la casa», resumían a FARO todavía con el miedo en el cuerpo.

El propietario relató además que se había encontrado en el balcón apenas unos minutos antes de que cayese el rayo, una circunstancia que incrementó todavía más la impresión provocada por el suceso: «Unos minutos antes y estoy muerto».

Viviendas afectadas, a pie de la PO-233. / Gustavo Santos

Los daños son visibles y alrededor de la vivienda quedaron esparcidos numerosos cascotes desprendidos por el impacto, mientras que los desperfectos en la cubierta provocaron también filtraciones de agua hacia el interior.

La descarga afectó igualmente a toda la instalación eléctrica. Elementos del cuadro general resultaron dañados y varias lámparas llegaron a estallar en pedazos. Buena parte de los electrodomésticos del hogar han quedado inutilizados, a la espera de comprobar con detalle el alcance de los daños y de la correspondiente valoración del seguro, al que ya dieron parte.

La fuerza del rayo no se limitó a esta vivienda. Vecinos de casas colindantes detectaron también averías en sus electrodomésticos. En algunos inmuebles las lámparas han quedado inservibles, mientras que otros residentes comprobaron que aparatos como televisores o lavavajillas habían dejado de funcionar. El servicio de televisión por cable también quedó afectado en la zona. «Sentimos el ruido y después vimos mucho humo», reconoce una de las vecinas cercanas.

El lugar de O Quinteiro pertenece a Bora. / Gustavo Santos

Tras el impacto, los residentes alertaron al 112, que movilizó hasta el lugar a efectivos de la Policía Nacional, la Policía Local y Protección Civil, así como una ambulancia.

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Pese a la espectacularidad de la descarga y a los gravísimos destrozos materiales en interior y exterior de la casa, el incidente se saldó sin heridos. Para la familia, todavía conmocionada horas después, esa fue la principal fortuna dentro de una tarde difícil de olvidar.