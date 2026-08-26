El PSOE de Pontevedra reclama una solución urgente para el agua del CEIP Santo André de Xeve

El PSOE de Pontevedra reclamó este miércoles al gobierno local que cierre cuanto antes un acuerdo con la Comunidade de Augas de Santa María de Xeve para garantizar el suministro de agua potable en el CEIP Santo André de Xeve antes del comienzo del curso escolar. Los concelleiros Iván Puentes y Marcos Rey aseguran que el centro lleva años con problemas de abastecimiento y advierten de que, a dos semanas de retomar la actividad lectiva, continúa sin disponer de agua apta para consumo humano.

El colegio se ha abastecido tradicionalmente de un pozo situado en sus propias instalaciones, pero las analíticas realizadas detectaron niveles elevados de manganeso que impiden destinar esa agua al consumo. Según explicó Puentes, el problema se agravó aproximadamente hace un año y ya fue abordado entonces en la Comisión de Educación del Concello, donde se planteó como principal alternativa conectar el centro con la red gestionada por la Comunidade de Augas de Santa María de Xeve.

Los socialistas sostienen que la entidad vecinal está dispuesta a suministrar agua al colegio y que hace aproximadamente un año trasladó al Concello una propuesta con las condiciones necesarias para hacerlo. Puentes considera que estas exigencias son «perfectamente asumibles y muy razonables» y defiende que la administración municipal colabore en las actuaciones de modernización y adaptación que serían necesarias para incorporar al colegio como nuevo usuario.

Marcos Rey recordó que anteriormente se intentaron otras soluciones, entre ellas la apertura de un segundo pozo que, según explicó, terminó secándose, así como la posibilidad de llevar agua desde el Teleclub de Santo André de Xeve, descartada al no ser apta para el consumo. Como medida provisional, el Concello instaló bidones de agua potable en el centro. El edil socialista aseguró además que la vivienda del conserje situada en las instalaciones escolares también está afectada por esta situación.

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El PSOE pide ahora al concelleiro responsable, Xaquín Moreda, que retome las conversaciones con la Comunidade de Augas y consiga cerrar una solución antes del comienzo de las clases. «La comunidad educativa necesita urgentemente el agua», señaló Puentes, que reclamó que el CEIP Santo André de Xeve pueda iniciar el nuevo curso con un suministro estable y apto para el consumo.