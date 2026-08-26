Portería y ataque, las dudas del Pontevedra CF para el estreno liguero

El Pontevedra CF completará este jueves su último entrenamiento antes de que empiece «lo serio». La plantilla está citada a las 10.30 horas en el campo Manolo Barreiro, donde Rubén Domínguez terminará de preparar el estreno liguero del viernes, a las 19.00 horas, frente al Real Avilés Industrial en el campo Román Suárez Puerta. Después de más de un mes de pretemporada, el técnico afronta las últimas horas antes del debut con buena parte del once perfilado, aunque todavía mantiene algunas decisiones pendientes.

Una de las principales incógnitas está en la portería. Raúl Marqueta, llamado en principio a ocupar la titularidad, se incorporó más tarde al ritmo de competición después de superar unas molestias y únicamente disputó 45 minutos esta pretemporada. Iker Galindo, en cambio, ha acumulado muchos más minutos durante la preparación y llega al primer encuentro oficial con mayor rodaje.

La defensa aparece más definida, con Ander Vidorreta, David Alba, Álvaro Pérez y Rui Pedro entre los candidatos a comenzar el encuentro. Las variantes que ofrece Adri Argos, capaz de actuar como lateral, carrilero o incluso en posiciones más adelantadas, permiten a Rubén Domínguez modificar el dibujo. Reda Ergouai, última incorporación, cuenta todavía con menos ritmo que sus compañeros, mientras Juanra continúa avanzando en su recuperación pero aún no se encuentra al cien por cien.

Menos dudas parece haber en el centro del campo. Yelko Pino y Jerín Ramos han formado una pareja habitual durante la pretemporada y parten con opciones de ocupar el doble pivote, con Ilias Charid por delante después de dejar atrás el esguince que le apartó temporalmente de los amistosos. Iker Ivorra aparece como una de las alternativas, mientras que Tiago Rodríguez todavía deberá esperar varios meses para regresar de su lesión.

En ataque, Domingo Mba y Alberto Gil, los dos máximos goleadores granates del verano con tres tantos cada uno, se perfilan como piezas del once. La principal decisión está en quién completará el frente ofensivo, con Iñaki Elejalde y Adri Argos entre las posibilidades que maneja el cuerpo técnico. La ausencia de Compa por lesión reduce además las alternativas para una convocatoria que estará condicionada por el número de futbolistas disponibles del primer equipo.

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Con solo 17 jugadores de la primera plantilla en condiciones, hombres del filial como Fer Iglesias, Oute y Gabri cuentan con opciones de entrar en la lista para Avilés. El entrenamiento de este jueves servirá para despejar las últimas incógnitas antes del viaje y del comienzo de la Primera Federación 2026-2027. Tras el partido del viernes, el equipo regresará al trabajo el sábado, mientras que el domingo será la jornada de descanso prevista para la plantilla.