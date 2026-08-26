La provincia de Pontevedra recupera más de 300 perros 'can de palleiro'

El 'can de palleiro', la raza autóctona de Galicia, está resurgiendo tras décadas de olvido y sustitución. El Club Raza Can de Palleiro lleva desde el 2002 organizando iniciativas, muestras y planes para la divulgación sobre este perro y su cría para evitar su extinción. Su estado avanza con fuerza creciente, pero todavía queda mucho camino por delante.

Con los datos recogidos por el club, se ha podido elaborar un mapa por municipios de la presencia del 'palleiro' en toda Galicia.

La ciudad con el registro más alto de estos ejemplares es Vigo, que cuenta con 57 canes. Segunda es Pontevedra, donde actualmente hay 28 perros, uno más que el año pasado. Le sigue A Estrada, con 18, y Vilagarcía, con 17.

Por áreas

Los concellos de la provincia que tienen diez o más palleiros son, en el área de Vigo, Mos (15) y Redondela (14); en la zona de O Morrazo, Cangas (13); en las comarcas de A Louriña y Paradanta, figuran Ponteareas y O Porriño (con 15 y 10, respectivamente) y en Baixo Miño están Salvaterra, con 12 perros, y Tomiño, con 10. En el área de O Salnés, solo Vilagarcía supera la decena y en la comarca de Deza, además de A Estrada, el municipio de Silleda supera esa cifra con 12 ejemplares de 'palleiro'. En cuanto a los concellos del entorno de la ciudad del Lérez, el único ayuntamiento que registra una cuantía igual o superior a la decena es Marín, con 11 canes.

En total, en toda la provincia hay más de 300 perros 'can de palleiro'. El propio Club Raza Can de Palleiro tiene vigilada su demografía al milímetro y asiste a las camadas, haciendo seguimiento de cada ejemplar. Según sus datos, en total, hay cerca de 2.500 perros 'can de palleiro' en toda la comunidad. Como la expansión comenzó primero en A Coruña, en Ferrol y Narón, es en esta zona y en la provincia de Lugo donde hay más concentración de animales.

Su carácter está conectado a su esencia del pastoreo: «Es un perro dócil con la gente y los animales de la casa, pero a la vez es desconfiado por ese tener que estar siempre pendiente del lobo», explica el presidente del Club Can de Palleiro, Daniel Conde. «Ahora se tiene principalmente como perro para cuidar la casa o como mascota», añade.

Aun así, Conde cuenta que en el proceso de cría y adopción del animal se le está dando prioridad a las familias ganaderas, «porque hay lista de espera para adquirir un 'can de palleiro'», más que a aquellas que lo vayan a tener, por ejemplo, en una ciudad. Por ello, es probable que en las principales urbes pontevedresas, de momento, no aumente en gran medida. Además, el número de camadas que puede tener una hembra se limita a cuatro para proteger la salud de los animales.

De toda formas, la tendencia general es al alza. «El punto de inflexión fue en 2016 cuando Gadis lanzó un anuncio de 'Vivamos como galegos' con el 'palleiro' como protagonista; a partir de ahí la recuperación creció de forma exponencial», revela Conde. El enfoque del plan para evitar la extinción se basa sobre todo en que «se conozca que tenemos una raza autóctona y sentirnos orgullosos de ella».