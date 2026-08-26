Pontevedra y municipios cercanos recuperan cerca de 80 perros can de palleiro

El can de palleiro, la raza autóctona de Galicia, está resurgiendo tras décadas de olvido y sustitución. El Club Raza Can de Palleiro lleva desde el 2002 organizando iniciativas, muestras y planes para la divulgación sobre este perro y su cría para evitar su extinción. Su estado avanza con fuerza creciente, pero todavía queda mucho camino por delante.

Con los datos recogidos por el club, se ha podido elaborar un mapa por municipios de la presencia del palleiro en toda Galicia. En Pontevedra actualmente hay 28 perros, uno más que el año pasado. En localidades como Poio, Sanxenxo, Marín o Cerdedo-Cotobade, se mantienen 8, 7, 11 y 7 de nuevo.

Desde 2025 hasta ahora solo se han registrado dos defunciones, una en Vilaboa, donde actualmente hay 5 palleiros, y otra en Moraña, que cuenta con 7. Los municipios con menos ejemplares son Cuntis (4), Ponte Caldelas (3), Barro y A Lama (ambos con 2 perros). La demografía se encuentra vigilada al milímetro y, en total, hay cerca de 2.500 perros can de palleiro en toda la comunidad.

Su carácter está conectado a su esencia del pastoreo: «Es un perro dócil con la gente y los animales de la casa, pero a la vez es desconfiado por ese tener que estar siempre pendiente del lobo», explica el presidente del Club Can de Palleiro, Daniel Conde. «Ahora se tiene principalmente como perro para cuidar la casa o como mascota», añade.

Aun así, Conde cuenta que en el proceso de cría y adopción del animal se le está dando prioridad a las familias ganaderas, «porque hay lista de espera para adquirir un can de palleiro», más que a aquellas que lo vayan a tener, por ejemplo, en una ciudad. Por ello, es probable que en Pontevedra, de momento, no aumente en gran medida. Además, el número de camadas que puede tener una hembra se limita a cuatro para proteger la salud de los animales.

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De toda formas, la tendencia general es al alza. «El punto de inflexión fue en 2016 cuando Gadis lanzó un anuncio de 'Vivamos como galegos' con el palleiro como protagonista; a partir de ahí la recuperación creció de forma exponencial», revela Conde. El enfoque del plan para evitar la extinción se basa sobre todo en que «se conozca que tenemos una raza autóctona y sentirnos orgullosos de ella».