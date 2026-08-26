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Accidente laboral

Muere un trabajador tras volcar un camión en la Escuela Naval de Marín

El accidente se produjo sobre las 10.00 horas de este miércoles

Entrada principal de la Escuela Naval Militar de Marín.

Entrada principal de la Escuela Naval Militar de Marín. / GUSTAVO SANTOS

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Pablo Varela

Un trabajador ha perdido la vida este miércoles en la Escuela Naval Militar de Marín después de que volcase el camión que conducía.

Según informa 112 Galicia, el accidente se produjo a las 10.00 horas. El servicio de emergencias tuvo constancia de lo ocurrido tras el aviso de un particular que ya indicaba que el conductor podía haber fallecido.

Se desplegó un dispositivo formado por Urxencias Sanitarias de Galicia-061, Bombeiros do Morrazo, Policía Nacional y Guardia Civil; pero no se pudo hacer nada por salvarle la vida.

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Los esfuerzos de los servicios de emergencias solo pudieron confirmar la muerte del trabajador. A esta hora, 112 informa de que se sigue trabajando para liberar a la víctima, que quedó atrapada al volcar el camión.

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