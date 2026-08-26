El Lérez continúa en alerta por escasez de agua

El sistema del río Lérez continuará en situación de alerta por escasez de agua. La Oficina Técnica da Seca decidió este miércoles mantener el nivel actual después de analizar la evolución de los caudales, las precipitaciones y el resto de indicadores establecidos en el Plan especial de seca de Galicia-Costa. La situación afecta, entre otros municipios, a Pontevedra, Poio, Marín, Sanxenxo, Barro, Moraña, Ponte Caldelas, Cerdedo Cotobade, Campo Lameiro, A Lama, Meis, Meaño, Bueu y Vilaboa.

Las precipitaciones registradas durante los últimos días todavía no han tenido un efecto suficiente sobre los indicadores utilizados para evaluar la situación. Los técnicos advierten de que un episodio puntual de lluvia no implica automáticamente el levantamiento de la alerta, ya que el plan exige una recuperación consolidada de los niveles antes de modificar el escenario. Su impacto sobre el caudal del Lérez deberá comprobarse en los próximos análisis.

La alerta es el segundo nivel más elevado contemplado en el Plan de seca de Galicia-Costa, únicamente por debajo de la situación de emergencia, y obliga a reforzar las medidas destinadas a conservar los recursos disponibles. En caso de que la situación lo requiera, los concellos pueden adoptar restricciones sobre usos considerados prescindibles, como el baldeo de calles, el llenado de piscinas o el riego de jardines, e incluso aplicar cortes puntuales de suministro.

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La decisión llega en un contexto de menores reservas en el conjunto de la demarcación. Los embalses de abastecimiento de Galicia-Costa se encuentran al 62,5 % de su capacidad, 11,4 puntos porcentuales por debajo del nivel registrado en las mismas fechas del pasado año. Augas de Galicia mantendrá el seguimiento de la evolución meteorológica y de los caudales para determinar si las últimas lluvias permiten mejorar la situación del Lérez en las próximas semanas.