La Festa da Ameixa obtiene el reconocimiento turístico de Galicia

La Festa da Ameixa de Campelo ya forma parte oficialmente del catálogo de Fiestas de Interés Turístico de Galicia. El Diario Oficial de Galicia publicó este miércoles la declaración aprobada por el Consello da Xunta el pasado 25 de mayo, culminando un procedimiento impulsado desde Poio para reconocer el arraigo, la trayectoria y la capacidad de atracción de su celebración gastronómica más antigua. La próxima edición, prevista para finales de septiembre, será por tanto la primera que se celebre con el nuevo distintivo.

El reconocimiento llega después de un proceso iniciado por el Concello a comienzos de 2024, cuando comenzó a preparar una memoria de más de 150 páginas para justificar la candidatura. La solicitud recibió el respaldo unánime de la corporación municipal y se apoyó en criterios como la antigüedad, la continuidad, la singularidad, el valor cultural y la vinculación de la fiesta con la identidad marinera y marisquera de Campelo. Será además la primera celebración de Poio que alcanza esta consideración.

La Festa da Ameixa nació en 1988 por iniciativa de la Asociación Vecinal de Campelo y la cofradía de pescadores con el objetivo de promocionar la almeja de la ría de Pontevedra y poner en valor el trabajo de las gentes del mar. El Concello de Poio asumió su organización en 1992 y, desde entonces, la cita se ha consolidado como el evento gastronómico con mayor trayectoria del municipio.

La declaración llega además después de una edición de récord. La XXXVII Festa da Ameixa, celebrada del 26 al 28 de septiembre de 2025, agotó las 1.500 raciones preparadas durante el fin de semana, con las almejas a la marinera nuevamente como la receta más solicitada. El consumo global de productos creció un 20% respecto al año anterior y Campelo recibió visitantes llegados de distintos puntos de Galicia y de numerosas comunidades españolas.

Las cifras de los últimos años reflejan la capacidad de convocatoria de la fiesta. En 2023 se repartieron 1.332 raciones, de las que 856 fueron a la marinera, 298 con fideos y 178 con arroz, agotándose también las existencias. Un año después se cocinaron 500 kilos de almejas, que volvieron a terminarse durante una edición en la que la degustación se amplió desde el viernes.

El componente gastronómico se ha acompañado progresivamente de una programación destinada a reforzar la relación de la fiesta con el sector del mar. La Ameixa de Prata reconoce cada año a mariscadores y mariscadoras jubilados de las cofradías vinculadas a Poio —en 2025 fueron quince—, mientras que el programa incorpora música, propuestas familiares y actividades de divulgación. La última edición se completó además con las Xornadas Técnicas da Ameixa, centradas en los retos del marisqueo en la ría de Pontevedra, y con unas jornadas gastronómicas en doce establecimientos del municipio.

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La XXXVIII edición abrirá así una nueva etapa para una celebración que se acerca a las cuatro décadas de historia. El distintivo permitirá reforzar su promoción turística y reconoce una trayectoria construida alrededor de uno de los productos más vinculados a Campelo y a la ría de Pontevedra, pero también del trabajo de las generaciones de profesionales del mar que han sostenido la fiesta desde su nacimiento.