La Feira Franca empuja al lleno hotelero a Pontevedra y O Salnés y llega a Vigo

La Feira Franca volverá a convertir Pontevedra en uno de los principales focos de atracción turística de la ciudad y su impacto se notará, especialmente, en la ocupación hotelera. La elevada demanda para el próximo fin de semana, el del 4 al 6 de septiembre, cuando se celebrará la XXV edición de la feria medieval, apunta a ocupaciones muy altas no solo en la ciudad, sino también en otros municipios de la comarca e incluso en la vecina de O Salnés, así como Vigo.

El Concello de Pontevedra sostiene que la ocupación hotelera en el entorno alcanza ya niveles de lleno y destaca que existen reservas realizadas desde hace cuatro meses. Por su parte, la presidenta de los hoteleros de Pontevedra, Paula Lourido, confirma que el volumen de reservas es elevado, aunque introduce un matiz: «resulta difícil determinar qué parte de esa demanda está directamente relacionada con la Feira Franca y cuál corresponde al tránsito habitual de peregrinos».

«Septiembre es, recuerda Lourido, un mes especialmente intenso para el Camiño de Santiago», por lo que la llegada diaria de caminantes tiene un peso considerable en los establecimientos de la ciudad. Pese a ello, la sensación mayoritaria entre los hoteleros es que muchos establecimientos alcanzarán el lleno durante el fin de semana de la Feira Franca. La presión sobre las plazas se extiende también fuera de Pontevedra y llega, según explica Paula Lourido, hasta Cambados.

En la presentación de la fiesta en el Concello se puso como ejemplo las dificultades para encontrar alojamiento para todos los colaboradores de la empresa pontevedresa Pablo Méndez Performance, encargada como cada año del espectáculo inaugural del viernes. Pontevedra, Marín, Poio, Sanxenxo... y hasta Vigo han sido las opciones elegidas.

La elevada ocupación es una de las señales del volumen de visitantes que mueve una celebración que alcanza este año su cuarto de siglo. La Feira Franca tendrá sus jornadas principales el viernes 4 y el sábado 5 de septiembre y volverá a transformar el centro de la ciudad con una recreación de la Pontevedra medieval que el alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, define como «una gran romería urbana». El regidor destacó que la fiesta nació también «para visibilizar el dinamismo del centro histórico tras su transformación peatonal» y defendió su «carácter fundamentalmente ciudadano y participativo».

Lores reconoce que es muy difícil cuantificar el retorno económico del evento. Asegura que nunca se ha realizado un estudio específico sobre su repercusión, aunque considera evidente el movimiento que genera en sectores como el alojamiento, la restauración, el comercio o el vestuario. Miles de personas pasan durante las jornadas por una Feira Franca que, subrayó, «pretende mantener su carácter familiar y evitar convertirse en una celebración masificada».

Montaje de una de las puertas de la desaparecida muralla de Pontevedra para la Feira Franca. / Gustavo Santos

Las cifras hablan por sí solas

Más de un centenar de establecimientos hosteleros participarán este año en la fiesta, que contará también con entre 160 y 164 espacios autorizados para comidas y cenas en la vía pública. A ellos se sumarán cerca de un centenar de puestos de artesanía y 47 de alimentación.

La edición del 25 aniversario estará dedicada a las tabernas como «espacios históricos de encuentro y cohesión social», en palabras de Lores.

El viernes, a las 22.00 horas, Pablo Méndez Performance estrenará un espectáculo creado exclusivamente para la ocasión. La historia tendrá como protagonista a Aldara, una joven que se hace cargo en 1467 de la taberna de su madre fallecida y que espera la llegada del vino del Ribeiro mientras intenta sacar adelante el negocio.

El montaje movilizará a alrededor de un centenar de personas, con un elenco de 30 artistas procedentes de distintos puntos de España y Europa y la participación de más de veinte empresas vinculadas a la iluminación, el sonido y la escenografía. Para Pablo Méndez, el objetivo pasa por «sorprender incluso a un público acostumbrado a los grandes espectáculos de apertura de los últimos años», con una producción de una complejidad técnica que obliga a comenzar los trabajos de montaje varios días antes, «como nunca nos pasó».

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El día grande será el sábado, con la apertura a las 11.30 horas del mercado medieval y la muestra de oficios y, a las 12 horas, la recreación del transporte del vino hasta A Peregrina. Toda la jornada incluirá numerosas actividades para todos los públicos, como es habitual.