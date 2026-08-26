La comarca de Pontevedra gana 182 autónomos: «En un primer año, un negocio que empieza tiene que sobrevivir»

Rubén Joshua Portela Silva dio el paso al trabajo por cuenta propia hace apenas ocho meses. El pasado 9 de enero abrió The Beer Codex, en la calle Rosalía de Castro, la primera tienda de Pontevedra especializada en cervezas. Es su primera experiencia como autónomo, después de haber trabajado siempre por cuenta ajena.

El balance de estos primeros meses es positivo, aunque reconoce que iniciar un negocio implica asumir riesgos. «En un primer año, un negocio que empieza tiene que sobrevivir», explica. Antes de abrir hizo números, aunque admite que las cuentas no eliminan el temor que supone abandonar la seguridad del trabajo por cuenta ajena. Como no tiene empleados, puede contener uno de los principales costes de cualquier pequeño negocio.

The Beer Codex nació de una afición que Portela Silva arrastra desde joven. Comenzó probando cervezas diferentes y coleccionando botellas y chapas hasta convertir ese interés en un proyecto empresarial. En su establecimiento ofrece principalmente cervezas artesanales españolas e internacionales, junto a referencias de importación difíciles de encontrar en los supermercados.

Entre las propuestas más singulares figuran «una lager austríaca de 14 grados, cervezas elaboradas con jengibre o frutas y referencias gallegas que incorporan mosto de albariño». Su objetivo es precisamente ofrecer productos distintos a los habituales.

Aunque inicialmente pensaba dirigirse sobre todo a aficionados especializados, la experiencia le ha mostrado un público más amplio. Calcula que alrededor de la mitad de sus clientes son consumidores de cervezas comerciales que entran buscando probar algo diferente. Predominan los hombres de entre 30 y 40 años, aunque la clientela es diversa.

Portela Silva defiende además que la cerveza artesanal «no es necesariamente cara»: su precio responde a producciones menores, procesos más largos y elaboraciones alejadas de la fabricación industrial.

El trabajo autónomo mantiene una evolución positiva en la comarca de Pontevedra. Los catorce municipios que componen el área de influencia de la capital de la provincia suman 13.058 afiliados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), frente a los 12.876 contabilizados en el mismo momento en 2025, según los últimos datos municipales publicados por el Ministerio de Seguridad Social, referidos al cierre del mes de julio.

Esto supone 182 autónomos más en doce meses, o lo que es lo mismo, un crecimiento del 1,41%. La mejoría es generalizada, ya que once de los catorce concellos aumentan su número de trabajadores por cuenta propia y únicamente tres registran descensos. En el conjunto de la comarca representan alrededor del 15,1% de todos los afiliados.

Principales ayuntamientos

Los cuatro principales municipios —Pontevedra, Marín, Poio y Sanxenxo— aportan conjuntamente 9.829 autónomos, el 75,3% de todo el colectivo de la comarca.

La Boa Vila sigue concentrando, con gran diferencia, la mayor cifra y pasa de 5.441 autónomos en julio de 2025 a 5.493 en julio de 2026: 52 afiliados más, un incremento del 0,96%. Tienen un peso de un 11,28% sobre el total de trabajadores del ayuntamiento.

Marín es el único de los cuatro principales municipios que pierde autónomos durante el último año. El RETA pasa de 1.283 afiliados a 1.268, es decir, 15 menos.

Pese a este descenso, continúa siendo uno de los municipios en los que los autónomos tienen un mayor peso sobre el conjunto de trabajadores: el 22,17%.

Por su parte, Poio presenta la evolución más favorable en términos porcentuales entre los cuatro grandes, al pasar de 1.167 autónomos a 1.206, con 39 trabajadores por cuenta propia más, lo que equivale a un crecimiento interanual del 3,34%. Como resultado, el peso de los autónomos sube ligeramente del 14,15% al 14,28%.

En cuanto a Sanxenxo, consolida su posición como el segundo municipio con mayor número de autónomos del área, solo por detrás de Pontevedra. En julio de 2026 contabiliza 1.862 autónomos, frente a los 1.837 de un año antes. Su peso sobre el conjunto de trabajadores locales es de los más importantes, un 20,9%, o lo que es lo mismo: más de uno de cada cinco trabajadores del municipio está afiliado al RETA.

Balance positivo general

Fuera de los cuatro grandes concellos, el balance también es mayoritariamente positivo. Destacan porcentualmente Portas, que pasa de 184 a 201 autónomos, con 17 más y un crecimiento del 9,24%, y A Lama, que aumenta de 131 a 142, un 8,40%.

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Por el contrario, además de Marín, únicamente presentan retrocesos O Campo Lameiro, de 109 a 108 autónomos, y Cuntis, de 323 a 322. Aunque en ambos casos la reducción se limita a un solo trabajador.