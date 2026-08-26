La comarca gana 182 autónomos en el último año y ya supera los 13.000

El trabajo autónomo mantiene una evolución positiva en la comarca de Pontevedra. Los catorce municipios que componen el área de influencia de la capital de la provincia suman 13.058 afiliados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), frente a los 12.876 contabilizados en el mismo momento en 2025, según los últimos datos municipales publicados por el Ministerio de Seguridad Social, referidos al cierre del mes de julio.

Esto supone 182 autónomos más en doce meses, o lo que es lo mismo, un crecimiento del 1,41%. La mejoría es generalizada, ya que once de los catorce concellos aumentan su número de trabajadores por cuenta propia y únicamente tres registran descensos. En el conjunto de la comarca representan alrededor del 15,1% de todos los afiliados.

Principales ayuntamientos

Los cuatro principales municipios —Pontevedra, Marín, Poio y Sanxenxo— aportan conjuntamente 9.829 autónomos, el 75,3% de todo el colectivo de la comarca.

La Boa Vila sigue concentrando, con gran diferencia, la mayor cifra y pasa de 5.441 autónomos en julio de 2025 a 5.493 en julio de 2026: 52 afiliados más, un incremento del 0,96%. Tienen un peso de un 11,28% sobre el total de trabajadores del ayuntamiento.

Marín es el único de los cuatro principales municipios que pierde autónomos durante el último año. El RETA pasa de 1.283 afiliados a 1.268, es decir, 15 menos.

Pese a este descenso, continúa siendo uno de los municipios en los que los autónomos tienen un mayor peso sobre el conjunto de trabajadores: el 22,17%.

Por su parte, Poio presenta la evolución más favorable en términos porcentuales entre los cuatro grandes, al pasar de 1.167 autónomos a 1.206, con 39 trabajadores por cuenta propia más, lo que equivale a un crecimiento interanual del 3,34%. Como resultado, el peso de los autónomos sube ligeramente del 14,15% al 14,28%.

En cuanto a Sanxenxo, consolida su posición como el segundo municipio con mayor número de autónomos del área, solo por detrás de Pontevedra. En julio de 2026 contabiliza 1.862 autónomos, frente a los 1.837 de un año antes. Su peso sobre el conjunto de trabajadores locales es de los más importantes, un 20,9%, o lo que es lo mismo: más de uno de cada cinco trabajadores del municipio está afiliado al RETA.

Balance positivo general

Fuera de los cuatro grandes concellos, el balance también es mayoritariamente positivo. Destacan porcentualmente Portas, que pasa de 184 a 201 autónomos, con 17 más y un crecimiento del 9,24%, y A Lama, que aumenta de 131 a 142, un 8,40%.

Por el contrario, además de Marín, únicamente presentan retrocesos O Campo Lameiro, de 109 a 108 autónomos, y Cuntis, de 323 a 322. Aunque en ambos casos la reducción se limita a un solo trabajador.

117 euros al día

Precisamente ayer, la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos, UPTA, hizo público un comunicado en el que cifra que cada jornada de apertura supone alrededor de 117 euros de costes antes de que el trabajador obtenga un solo euro por su trabajo. «Mantener la actividad supone 2.780 euros mensuales y 33.360 euros al año para un pequeño negocio gallego», afirma UPTA.

El supuesto utilizado es el de un autónomo persona física, sin trabajadores asalariados, con un local comercial alquilado y una apertura media de 5,5 días a la semana. Para el alquiler se toma como referencia un coste mensual de 1.300 euros.

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«Antes de generar renta para sí mismo tiene que pagar el local, la Seguridad Social, la energía, los seguros, la gestoría y toda la estructura necesaria para poder trabajar. Esa es la presión económica de partida que soportan muchos pequeños negocios antes de obtener un euro por su propio trabajo», concluye Eduardo Abad, presidente de UPTA. n