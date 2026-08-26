El área sanitaria de Pontevedra advierte: «No se puede agredir a nuestros profesionales»

El gerente del área sanitaria de Pontevedra y O Salnés, José Flores Arias, condenó este miércoles públicamente con firmeza la agresión sufrida el pasado domingo por un médico interno residente (MIR) de primer año en el Punto de Atención Continuada (PAC) de A Parda. Además, reiteró la política de «tolerancia cero» ante cualquier episodio de violencia física o verbal contra los profesionales sanitarios.

«Una vez más nos vemos obligados a recordar algo que, lamentablemente, hemos tenido que reiterar en demasiadas ocasiones», señaló Flores tras informar del suceso. El gerente insistió en que los pacientes acuden a los centros sanitarios para recibir atención y encontrar una solución a sus problemas de salud. «Las personas que acuden a nuestros centros, ya sea de Atención Primaria o del ámbito hospitalario, lo hacen buscando que los profesionales de la sanidad pública gallega demos respuesta y solución a sus problemas», afirmó.

Los hechos ocurrieron el domingo 23 de agosto, pasadas las seis de la tarde, cuando un usuario atendido por una reacción alérgica adoptó una actitud violenta, empujó al médico residente y profirió amenazas e insultos contra otros miembros del equipo. La Policía Nacional interceptó posteriormente al hombre en las inmediaciones del centro. Tras su detención, el caso llegó a los juzgados de Pontevedra, donde el facultativo agredido prestó declaración.

Por este motivo, José Flores calificó de «totalmente incomprensible» que continúen registrándose comportamientos violentos contra el personal. «Tenemos que recordar de forma constante que no se puede agredir a nuestros profesionales», lamentó.

El gerente recordó, además, que el personal sanitario tiene la consideración jurídica de autoridad pública, aunque subrayó que el rechazo a las agresiones trasciende el ámbito legal. «Este tipo de conductas carecen de cualquier justificación, tanto desde un punto de vista moral como desde el más elemental sentido común», sostuvo.

Flores garantizó el respaldo de la Dirección al profesional y al conjunto de la plantilla del PAC de A Parda. «De manera firme y contundente, condenamos cualquier tipo de agresión, ya sea física o verbal, contra nuestro personal», recalcó.

Asimismo, aseguró que la gerencia del área sanitaria utilizará todos los mecanismos legales disponibles. «Seguiremos empleando todos los medios que estén a nuestro alcance y que la ley nos permita para llegar hasta el final en cada caso», indicó.

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El área sanitaria de Pontevedra y O Salnés registró en 2025 un total de 116 episodios de violencia externa contra personal sanitario y no sanitario: 35 de carácter físico y 81 verbal. Flores insistió en que el objetivo es erradicar unas situaciones que «no tienen ningún tipo de lógica ni justificación».