Agreden a un médico residente en el PAC de A Parda

Un médico interno residente de primer año fue agredido el pasado domingo en el Punto de Atención Continuada de A Parda, en Pontevedra, mientras atendía a un paciente que había acudido al centro por una reacción alérgica. Los hechos se produjeron pasadas las 18.00 horas, cuando el usuario adoptó una actitud violenta, empujó al facultativo y profirió amenazas e insultos contra otros integrantes del equipo sanitario.

La intervención de los profesionales del centro y de las fuerzas de seguridad permitió localizar al hombre poco después en las inmediaciones del PAC. La Policía Nacional procedió a su detención por un presunto delito de agresión a personal sanitario y el caso llegó posteriormente a los juzgados de Pontevedra, donde se celebró una vista previa y prestó declaración el médico agredido.

El área sanitaria de Pontevedra y O Salnés condenó lo ocurrido y mostró su respaldo tanto al facultativo como al resto de trabajadores del centro, a quienes puso a disposición los recursos jurídicos y de apoyo necesarios. Su gerente, José Flores Arias, recordó que «nuestros centros sanitarios tienen que ser espacios de cuidado y seguridad» y recalcó que no se tolerará «ninguna agresión, sea física, verbal o digital» contra sus profesionales.

El episodio se suma a los 116 casos de violencia externa contra personal sanitario y no sanitario registrados durante 2025 en los distritos de Pontevedra y O Salnés. De ellos, 35 fueron agresiones físicas y 81 tuvieron carácter verbal.

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La administración sanitaria recuerda además que los profesionales del Servizo Galego de Saúde tienen la consideración jurídica de autoridad pública. La reciente reforma de la Lei de Saúde de Galicia reforzó también las herramientas para actuar frente a este tipo de conductas y contempla la aplicación de medidas incluidas en el plan de prevención de la violencia en el ámbito sanitario.