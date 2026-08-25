“Saltar na rúa” cumple diez ediciones llevando el atletismo al corazón de Pontevedra

«Saltar na rúa» alcanza su décima edición consolidándose como una de las citas deportivas más singulares del calendario pontevedrés, acercando disciplinas como el salto de longitud, el triple salto y el salto de pértiga a un escenario urbano y al alcance de todos los públicos. La cita, organizada por la Sociedad Gimnástica de Pontevedra, arrancará el sábado 29 de agosto a las 19:00 horas con el concurso de salto de longitud, continuará a partir de las 20:00 horas con el triple salto y finalizará con el salto con pértiga desde las 20:30 horas. Como novedad destacada, el evento contará este año con la narración del atleta olímpico Juan Carlos Higuero, campeón de Europa, diez veces campeón de España y medallista mundial, que será el encargado de acercar al público los detalles de la competición.

El director deportivo de la Gimnástica y responsable de la organización, Santi Ferrer, destacó que esta edición supone un momento especial para el club. «Llegamos a la décima edición en este año 2026», explicó, recordando que la prueba nació con motivo del 90 aniversario de la entidad y que el próximo año dará paso a los actos del centenario de la Gimnástica.

En el concurso de longitud participarán ocho atletas, cuatro hombres y cuatro mujeres. Entre ellos estarán Andrea Villaverde, una de las habituales de «Saltar na rúa», con una marca de 5,86 metros, y Sergio Coello, actual referente masculino de la Gimnástica en esta disciplina, con un registro acreditado de 7,85 metros.

Por su parte, el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, destacó la importancia de este tipo de iniciativas dentro de la apuesta deportiva de la ciudad. «Ver deportistas de alto nivel en la Praza da Ferrería nos ayuda a mantener ese orgullo de la ciudad del deporte que es Pontevedra», afirmó.

Lores recordó también la dimensión de la Gimnástica como club de referencia y puso el foco en la importancia del deporte base. «Tienen sobre 400 personas haciendo deporte todos los días», señaló, destacando la convivencia entre formación y alto rendimiento dentro de la entidad.

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La organización anima a vecinos y visitantes a acercarse a la Ferrería para disfrutar de una competición diferente, en la que los atletas saltarán a pocos metros del público y convertirán uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad en un escenario deportivo único