Príncipe Felipe reúne a deportistas de diez países para preparar el Mundial de Poomsae

El pabellón de la Cidade Infantil Príncipe Felipe se ha convertido esta semana en punto de encuentro para algunos de los principales especialistas europeos de poomsae. El Club Hebe de Pontevedra organiza entre el 24 y el 29 de agosto el Summer Camp Elite Poomsae, una concentración internacional que servirá de preparación para el Campeonato del Mundo que se disputará del 16 al 20 de septiembre en Chuncheon, Corea del Sur.

El campus reúne a deportistas procedentes de una decena de países europeos, entre ellos Alemania, Croacia, Dinamarca, Francia, Hungría, Inglaterra, Irlanda y Portugal, además de representantes del propio club pontevedrés.

Entre los participantes figuran nombres destacados de esta modalidad del taekwondo como Eva Sandersen, una de las referentes internacionales del poomsae; el medallista mundial Benjamin Hellegard, que también participará como docente durante la concentración, y la portuguesa Eduarda Ferraz, doble campeona del mundo.

La inauguración oficial del campus tuvo lugar este martes con la presencia del vicepresidente de la Diputación de Pontevedra, Rafa Domínguez, y de la directora de Deportes, Xisela Aranda. La concentración permitirá a los participantes completar varias jornadas de trabajo técnico y preparación antes de afrontar la cita mundialista de septiembre.

El Summer Camp Elite Poomsae se desarrolla en unas instalaciones que afrontarán en los próximos meses diferentes actuaciones de mejora. La Diputación de Pontevedra tiene prevista una inversión próxima a los 1,5 millones de euros en el pabellón de Príncipe Felipe.

De esta cantidad, 46.000 euros se destinarán a la creación de un itinerario accesible y a la adaptación de los aseos, mientras que otros 1,4 millones financiarán una reforma y modernización integral del recinto.

Las actuaciones forman parte de un programa de inversiones de 5,5 millones de euros previsto para el conjunto de Príncipe Felipe coincidiendo con el 50 aniversario de la apertura del complejo.

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El pabellón provincial ya ha acogido otras concentraciones deportivas durante este año y mantiene sus instalaciones disponibles para actividades y jornadas de preparación impulsadas por clubes de la provincia.