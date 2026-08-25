La Peregrina inaugura otra temporada del Pontevedra CF

A tres días de iniciar la competición, el Pontevedra CF cumplió este martes con uno de los actos que forman parte de su calendario de cada pretemporada. La plantilla del primer equipo y del filial, los cuerpos técnicos, la directiva, personal de la entidad y aficionados acudieron al santuario de la Virgen Peregrina para participar en la tradicional ofrenda floral con la que el club encara el comienzo de un nuevo curso.

El acto estuvo encabezado por la presidenta, Lupe Murillo, y el capitán, Álex González, encargados de realizar la ofrenda en representación de la entidad. La cita llega ya con la pretemporada prácticamente cerrada y con el foco puesto en este viernes, 28 de agosto, cuando los granates afrontarán a partir de las 19.00 horas su primer compromiso liguero en el campo del Real Avilés.

La ofrenda sirvió también para que Murillo hiciese balance del momento en el que llega el equipo al estreno. Después de una pasada campaña en la que el Pontevedra volvió a competir en la zona alta, la presidenta no escondió que repetir ese rendimiento sería un buen punto de partida. «Esperemos que la temporada sea como mínimo como la anterior», señaló.

Por encima de objetivos concretos, Murillo resumió su deseo para los próximos meses en que «la tranquilidad sea la máxima», entendiendo esa estabilidad como una consecuencia de que el equipo mantenga una buena trayectoria deportiva.

El Pontevedra llegará a la primera jornada con la plantilla todavía abierta. El mercado de fichajes permanecerá activo hasta el 1 de septiembre a las 23.59 horas y el club mantiene margen para realizar algún movimiento en los últimos días, aunque la planificación de este verano se encuentra más avanzada que la de hace un año.

«Ha sido un poquito más fácil que el año pasado», reconoció Murillo, que explicó que esta vez la dirección deportiva pudo adelantar una parte importante del trabajo. «Teníamos bastantes jugadores cerrados con mucho tiempo por delante», indicó.

Los amistosos de pretemporada han permitido comprobar la respuesta de las incorporaciones y valorar si la configuración actual de la plantilla responde a las necesidades planteadas por el cuerpo técnico. «Estamos viendo cómo evoluciona en los partidos amistosos lo que hemos fichado para la configuración que necesitamos», explicó la presidenta.

En esos últimos ajustes también entra en juego el filial, que esta temporada volverá a funcionar como una alternativa para completar posiciones concretas del primer equipo. «También estamos viendo en el filial las posiciones que teníamos que cubrir para poder complementar al primer equipo», añadió Murillo.

A falta de saber si se producirá alguna incorporación antes del cierre del mercado, la valoración interna es positiva. «Parece que todo va funcionando. El entrenador está contento», afirmó la presidenta.

Pasarón, pendiente del césped

El otro asunto que acompaña al Pontevedra en este comienzo de temporada está en Pasarón. El estadio afronta nuevas actuaciones sobre el terreno de juego después de los problemas sufridos durante la pasada campaña, especialmente en los periodos de mayor acumulación de agua.

El primer encuentro como local está previsto para el 5 de septiembre frente al Arenas de Getxo, coincidiendo con la Feira Franca, y el club trabaja para que el césped pueda afrontar el inicio de la competición en mejores condiciones.

Murillo reconoció que era necesario intervenir antes de que volviesen a reproducirse los problemas del último curso. «No podíamos esperar un año sin hacer una obra en Pasarón porque veíamos que se iba a volver a repetir lo que habíamos vivido», aseguró.

Las actuaciones realizadas incluyen la instalación de un nuevo sistema de apoyo para mejorar la evacuación del agua. «Hemos metido un drenaje complementario en la zona superficial», explicó la presidenta, que reconoció las limitaciones del sistema existente y la necesidad de buscar una solución que permita ganar tiempo.

La intención es que este drenaje adicional contribuya a retirar parte del agua que el sistema inferior ya no consigue evacuar correctamente. El drenaje actual está funcionando muy poco y la actuación pretende aliviar esa situación mientras se avanza hacia una solución de mayor alcance.

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El objetivo inmediato pasa por conseguir que el terreno de juego aguante los próximos meses. «No podíamos esperar un año», insistió la dirigente, que espera que las medidas adoptadas permitan «llegar a diciembre con un campo en unas condiciones medianamente decentes». «No es fácil, pero esperamos que lo que estamos haciendo funcione», resumió.