Una jornada para reflexionar sobre la convivencia, el intercambio cultural y la vida en comunidad

La Asociación FISA Boa Vida celebra este viernes la XV Escola de Verán para un nuevo periodo de convivencia e intercambio cultural. Tras quince años de recorrido, mantiene como eje el encuentro entre personas de diferentes orígenes a través del aprendizaje, el ocio y la convivencia.

La jornada se desarrollará de 9.30 a 14.00 horas y de 15.30 a 18.00 horas, con una programación que combina reflexión, participación y actividades vivenciales alrededor de cuestiones como la identidad, la globalización, el bienestar, la resolución de conflictos y la convivencia en comunidad.

La mañana comenzará con una bienvenida a las 10.00 horas y se procederá a realizar una conferencia y actividad práctica sobre una selección de estas cuestiones a las 11.00. Las seguirá, a las 12.30 horas y tras un breve descanso, una sesión de yoga orientada a favorecer la conexión entre cuerpo y mente e introducir una dimensión de bienestar en el ciclo. Al terminar, habrá una comida a las 14.00.

Por la tarde, la programación se trasladará a dos talleres, uno de ellos centrado en la experiencia de vivir en comunidad a las 15.00 horas, a partir del proyecto Fogares Creativos; y el segundo dedicado a la resolución de conflictos, en el marco del programa Vida Acompañada y a las 16.15 horas.

La Escola de Verán llegará a su fin con una propuesta musical a cargo de José Antonio Martínez basada en melodías y canto gallego y, además, con una sesión DJ con música intercultural. Esta comenzará sobre las 17 horas.

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Hay plazas disponibles y las personas interesadas en participar pueden inscribirse enviando un mensaje de WhatsApp al 698124762, indicando nombre, apellidos y en qué turno desean participar, si en el de la mañana, la tarde o la jornada completa. Con la confirmación de la plaza se indicará el lugar de celebración de la escuela.