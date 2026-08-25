Herboristerías de Pontevedra ante la fiebre de los suplementos: «Es un negocio, pero no sustituye a la alimentación»
El consumo «va mucho por modas, que vienen de influencers, que a veces dan consejos estupendos y otras veces dicen tonterías», constatan los profesionales
Hay remedios clásicos a base de propóleo, regaliz o melisa seca, pero los estantes de las herboristerías de Pontevedra cuentan hoy una historia mucho más veloz. Donde antes se despachaban con calma bolsas de eucalipto para pasar el invierno, ahora brillan frascos de diseño que prometen energía instantánea y descanso profundo. El dato que se maneja a pide de calle es rotundo: hasta tres de cada cuatro pontevedreses podrían estar acompañando su café matutino con algún suplemento o vitamina. Una fiebre por la píldora natural que los profesionales del sector observan con una mezcla de asombro y prudencia.
Detrás del mostrador de Integral, Pedro lleva 43 años descifrando los achaques de la Boa Vila. Es el decano indiscutible del gremio local. «El mercado de los suplementos es el que más ha evolucionado, el que más ha subido y es el más usado», sentencia.
Desde este local de la calle Riestra ha visto cómo la paciencia del cliente se evaporaba con las décadas: «La gente ahora quiere comodidad y rapidez. Antes querían tratamientos más completos, ahora la cosa es mucho más concreta». Su mayor batalla, sin embargo, es contra las pantallas. «El problema que veo yo es que se asesoran demasiado en internet», advierte, señalando que el consumo «va mucho por modas, que vienen de influencers, que a veces dan consejos estupendos y otras veces dicen tonterías».
Ante el avance de una venta online que califica de «muy dolorosa» para el comercio local e «imparable», reflexiona sobre las promesas milagrosas de algunos productos: «Si tú vas a un libro de plantas, te van a venir veinte propiedades para una. Pero realmente es buena para dos o tres. Yo creo que es una cuestión publicitaria».
Pedro, decano de las herboristerías locales, advierte que «el problema que veo yo es que se asesoran demasiado en internet»
Esa ceguera espoleada por el marketing es precisamente lo que disecciona Enrique, al frente de Ecosabor. Por su local de la calle Pasantería desfilan a diario pontevedreses de entre 45 y más de 60 años, arrastrados por el bum del magnesio, la ashwagandha o la vitamina D. Enrique no tiene pelos en la lengua al analizar el fenómeno. «No nos vamos a engañar. Esto es un negocio», afirma con rotundidad, recordando que esta ola nos llega de Estados Unidos «porque allí la alimentación es muy mala».
Insiste en que ningún frasco sustituye la trinidad del bienestar: «Yo siempre pienso que lo mejor es una buena alimentación. Eso es lo fundamental: buenos hábitos de vida, no fumar, no beber». Aunque reconoce que tomar magnesio una temporada «no te va a hacer mal», insiste en que el suplemento no debe servir para tapar las grietas de la rutina, «ni sustituir ningún tratamiento médico, ni tampoco la alimentación».
Enrique, al frente de Ecosabor, hace hincapié en que el suplemento no debe servir para tapar las grietas de la rutina, a la cabeza los hábitos saludables
La herboristería de hoy ya no es el reducto de unos pocos convencidos, sino el espejo fiel de una ciudad que corre, que no duerme lo suficiente y que busca, en el fondo de un frasco de cristal, la vitalidad que el día a día le arrebata.
Y es que el agotamiento parece ser la epidemia silenciosa de una sociedad que ha olvidado cómo pisar el freno. En la Herboristería Hortus, Emilia atiende a diario esa dolorosa factura física y mental. «Todos vivimos muy estresados. Por el trabajo, por el ritmo de vida, la familia, todo en general», relata.
«Lo que mayormente demandan es productos para huesos a nivel de artrosis, artritis, reuma, antiinflamatorios», explica Emilia desde la herboristería Hortus
Su clientela, mayoritariamente femenina, busca desesperadamente un respiro. «Lo que mayormente demandan es productos para huesos a nivel de artrosis, artritis, reuma, antiinflamatorios», explica.
Ante la tentación del autodiagnóstico rápido, Emilia lanza desde su herboristería de la calle César Boente una advertencia vital frente al mito de lo natural: «Un profesional siempre te va a aconsejar mucho mejor. Hay cosas que, dependiendo de los tratamientos que se estén tomando, tampoco se pueden tomar. Ni tampoco se puede abusar de nada». Aun así, defiende la sensatez del cuidado periódico: «Hoy en día, por la mala alimentación que se lleva y el nivel de estrés, es conveniente de vez en cuando suplementarnos, como antiguamente se hacía también, con productos que nos ayuden puntualmente».
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