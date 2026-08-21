El plan de asfaltados de Pontevedra llega a la plaza de Galicia: habrá cortes de tráfico y se trasladará la parada de autobús

El Concello de Pontevedra iniciará el próximo martes, 25 de agosto, las obras de rehabilitación del firme y pavimentación de praza de Galicia, una actuación que obligará a desplegar un operativo especial de tráfico durante cerca de dos semanas y que tendrá como principal afección el traslado provisional de la parada de autobús situada en la plaza.

Esta primera fase se prolongará, previsiblemente, hasta el viernes 4 de septiembre y se concentrará exclusivamente en el lado derecho del tramo que va desde la rotonda de la Praza da Liberdade hasta la de Eduardo Pondal. Los trabajos supondrán el cierre de ese margen al tráfico entre las 7.00 y las 15.30 horas. Por las tardes y durante los fines de semana las vías volverán a abrirse y se recuperará la circulación habitual.

La actuación supone además la reanudación de los trabajos de pavimentación en el centro urbano después del parón realizado durante las fiestas locales. Esta misma semana también se retomarán las obras en Casimiro Gómez, Luís Seoane y Rúa do Santo.

La modificación más significativa para los usuarios será la supresión temporal de la parada de autobús de la plaza de Galicia. A partir del martes 25, el servicio se trasladará a la parada existente en la avenida María Victoria Moreno, en la parte inferior del edificio de la Xunta de Galicia. El cambio ya está señalizado en la parada actual para informar con antelación a los viajeros habituales.

La teniente de Alcaldía, Eva Vilaverde, destacó que se trata de la principal alteración que provocará esta primera fase de las obras y pidió a la ciudadanía que tenga en cuenta el cambio durante las dos semanas previstas de intervención.

Durante las horas en las que permanezca cortado el tráfico, los vehículos que lleguen a la rotonda de la Praza da Liberdade no podrán continuar por el margen derecho de la plaza de Galicia y deberán desviarse hacia Xeneral Rubín. Por su parte, el tráfico procedente de Alcalde Hevia deberá subir por San Pedro de Alcántara en dirección a la avenida de Vigo.

La circulación por el margen izquierdo en este tramo no se verá afectada y continuará con normalidad durante esta primera fase.

Una vez finalizados estos trabajos, el Concello actuará de forma similar sobre el lado izquierdo. Esa segunda fase podrá implicar algunas modificaciones adicionales de sentidos de circulación en el entorno de la rotonda de la Praza da Liberdade.

El estacionamiento quedará totalmente prohibido en el lado derecho durante las obras. En cambio, las plazas de aparcamiento, las zonas de servicios y los espacios de carga y descarga del margen izquierdo seguirán operativos.

El Concello tratará de compatibilizar el acceso a los garajes con el desarrollo de los trabajos siempre que técnicamente sea posible. La principal excepción se producirá durante el extendido del asfalto, momento en el que no será posible circular sobre el firme.

El lunes 24 de agosto se realizará un buzoneo informativo en los garajes del entorno para advertir de los cortes y restricciones previstos.

También se coordinarán las operaciones de carga y descarga de establecimientos con una actividad elevada, como el supermercado Gadis. Durante los trabajos de fresado se intentará facilitar estas operaciones en el propio entorno, mientras que durante el asfaltado deberán trasladarse obligatoriamente al lado izquierdo.

Plano de movilidad del asfaltado en la plaza de Galicia. / FdV

Un plan de 4,2 millones para cerca de 40 kilómetros de vías

La rehabilitación del entorno de la plaza de Galicia forma parte del macrocontrato municipal de mejora de firmes, dotado con un presupuesto global de 4.224.436 euros.

El plan abarca una superficie de 191.304,5 metros cuadrados y permitirá actuar sobre cerca de 40 kilómetros de vías públicas de todo el término municipal.

El proyecto está dividido en cuatro lotes: centro urbano, barrios y zona periurbana, parques empresariales y medio rural.

El Concello prevé completar el conjunto del programa entre finales de octubre y principios de noviembre, aunque el calendario dependerá de las condiciones meteorológicas, ya que la lluvia puede obligar a suspender temporalmente los trabajos de asfaltado.

La elección de la segunda quincena de agosto para intervenir en la plaza de Galicia responde tanto a criterios técnicos como de movilidad. El gobierno local pretende aprovechar la menor densidad de tráfico del verano y completar la actuación antes del inicio del curso escolar, siguiendo además las recomendaciones de la Policía Local.

Dentro de este mismo programa ya se han completado las mejoras en rúa 12 de Novembro, Xosé Malvar, avenida de Bos Aires y avenida de Compostela, además de un carril de avenida das Corvaceiras, el carril más próximo al río Lérez en avenida de Uruguai y distintos tramos situados entre el puente de As Correntes y el puente de Santiago.

Tras la actuación en la plaza de Galicia, el plan continuará progresivamente por Xosé Adrio, Alameda, avenida de Vigo, San Pedro de Alcántara, Monteleón, Pedro Mariño de Lobeira y Celestino Poza, además de gran parte del barrio de A Parda, Monte Porreiro, Estribela y O Burgo.

En paralelo, las actuaciones en el polígono de O Vao están prácticamente finalizadas y la próxima semana comenzarán los trabajos en O Campiño. Una vez terminadas las intervenciones en los parques empresariales, las brigadas continuarán con las obras programadas en el medio rural.

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El gobierno local ha pedido disculpas de antemano por las molestias derivadas de las obras y ha agradecido la colaboración de la ciudadanía durante unos trabajos que, según destacó Vilaverde, permitirán mejorar tanto el pavimento como la señalización de una de las principales zonas de circulación de la ciudad.