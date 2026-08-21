Se financiará con 4,4 millones de euros la mejora de las carreteras provinciales

La Diputación Provincial acaba de aprobar un presupuesto de 4,4 millones de euros para dar servicio a las carreteras provinciales, principalmente para obras de reparación. Este paquete de financiación se repartirá en seis lotes, que serán distribuidos entre un amplio catálogo de municipios.

El vicepresidente de la Diputación, Rafa Domínguez, anunció que el lote 4, de 900.000 euros, estará destinado a mejorar el firme de diferente zonas de los municipios de Pontevedra, Marín, Poio, Cerdedo Cotobade, Barro, Pontecaldelas, Campo Lameiro o Vilaboa, entre otros.

El lote 2, de la misma cantidad, atenderá a Caldas de Reis o a Cuntis, además de otros territorios provinciales. El tercer lote también aportará financiación a Barro, Poio, Caldas de Reis o Sanxenxo, estando dotado de 650.000 euros para estos y otros municipios.

Durante la presentación de estas decisiones, el vicepresidente recordó también la dotación de 237.000 euros para arreglar las vías dañadas de Cuntis, que necesitan la reparación de la superficie de rodadura y mejoras en las cunetas.

Este programa de financiación para las infraestructuras viarias está enmarcado en el Plan +Provincia, que según Domínguez ya se ha usado para invertir 80 millones de euros en la provincia de los 85 millones disponibles.

Además, otra de las medidas aprobadas esta semana ha sido la incorporación del novedoso sistema tecnológico de padrón municipal de habitantes para Poio, que se suma a los 55 municipios que ya contaban con esta solución.

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Se trata de una instalación que permite la gestión del acceso y la identificación de diferentes perfiles y autorizaciones, así como la integración con la plataforma de administración electrónica municipal para agilizar trámites y redudir los tiempos de espera. El programa también incluye la integración del Instituto Nacional de Estadística (INE) para el intercambio automático y seguro de datos, que la Diputación asegura que acerca unas econdiciones económicas «muy ventajosas» para los concellos.