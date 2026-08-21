La élite del baloncesto vuelve a elegir Pontevedra para su pretemporada

Pontevedra ha vuelto a ganarse la confianza de la élite del baloncesto. Por tercer verano consecutivo, el Real Madrid ha elegido la ciudad para disputar uno de sus encuentros de pretemporada, una continuidad que la organización del torneo EncestaRías atribuye a las buenas experiencias de los últimos años, la calidad de las instalaciones y la acogida encontrada en la Boa Vila.

La nueva cita será el Dream Game II, que enfrentará el próximo 29 de agosto al Real Madrid y al Río Breogán en el pabellón Municipal. Para el conjunto madrileño será, además, su primer partido de preparación de la nueva temporada.

El encuentro fue presentado este jueves por el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, junto a los responsables de EncestaRías, Diego Doval e Iván Villar, en una comparecencia en la que el partido sirvió también para poner en valor la capacidad de la ciudad para atraer de manera recurrente grandes acontecimientos deportivos.

La presencia del Real Madrid es especialmente significativa en ese sentido. Después de pasar 35 años sin jugar en la provincia, el club blanco encadena ahora tres veranos escogiendo Pontevedra como destino de pretemporada.

Doval destacó precisamente que la iniciativa de regresar parte del propio Real Madrid y vinculó esa decisión tanto a la calidad de las instalaciones como a la buena acogida recibida durante sus anteriores visitas. Una repetición que, para los organizadores, demuestra que Pontevedra ha logrado hacerse un hueco como sede atractiva para clubes de la máxima categoría.

Lores enmarcó el Dream Game II dentro de una apuesta más amplia por convertir Pontevedra en escenario habitual de competiciones y acontecimientos deportivos de máximo nivel.

El alcalde recordó citas recientes como la Copa do Mundo de Natación Artística y otras que llegarán próximamente, como la gran final de las Series Mundiales de Triatlón, además de poner en valor la respuesta obtenida por acontecimientos como el torneo Interpontes de balonmano.

«Estas cosas no ocurren por casualidad», señaló Lores, que destacó las condiciones que reúne Pontevedra para acoger este tipo de eventos y su capacidad para combinar deporte de primer nivel con la llegada de visitantes y la promoción exterior de la ciudad.

El baloncesto se ha convertido en uno de los ejemplos más claros de esa continuidad. EncestaRías afronta ya su cuarto año en Pontevedra, con una programación que ha permitido ver en el pabellón Municipal a algunos de los principales equipos del panorama nacional y europeo.

El Dream Game II vuelve a responder a esa filosofía. Frente al Real Madrid estará el Río Breogán, uno de los principales representantes del baloncesto gallego y un equipo consolidado en la Liga ACB. El objetivo es volver a juntar en Pontevedra al mejor baloncesto gallego con uno de los gigantes europeos.

El atractivo del encuentro ya se está reflejando en la respuesta de los aficionados. Las entradas para el Dream Game II salieron a la venta esta semana y, según trasladaron los organizadores, la demanda durante la primera jornada superó ampliamente las previsiones más optimistas.

Desde EncestaRías confían así en volver a llenar el pabellón Municipal para una cita que abrirá unas semanas especialmente intensas para los aficionados al baloncesto en Pontevedra. Porque el Dream Game II servirá de antesala para la XI edición del Torneo EncestaRías, que se disputará los días 11 y 12 de septiembre con otro cartel de primer nivel. En esta ocasión competirán Alba de Berlín, Baskonia, Valencia Basket y Monbus Obradoiro, prolongando la presencia en la ciudad de clubes destacados del baloncesto nacional y europeo.

Noticias relacionadas

La combinación de ambas citas permitirá a Pontevedra enlazar a finales de agosto y principios de septiembre varias jornadas de baloncesto de máximo nivel. Pero la tercera visita consecutiva del Real Madrid aporta además un elemento especialmente relevante para el posicionamiento deportivo de la ciudad: Pontevedra no solo consigue atraer a la élite, también consigue que quiera volver.