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Cuatro días de fiestas en Carballedo con Budiño y The Crass

El programa acogerá el lunes la tradicional entrega del ramo a los mayordomos entrantes

Presentación del cartel de las fiestas de Carballedo.

Presentación del cartel de las fiestas de Carballedo. / FdV

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Ana López

Cerdedo-Cotobade

Las fiestas de Carballedo, en Cerdedo-Cotobade en honor a San Roque y San Antón comienzan hoy con un programa que combinará música, tradición, actos religiosos y propuestas infantiles.

El alcalde, Jorge Cubela, presentó la programación junto a la Comisión de Festas y destacó el trabajo de sus integrantes para mantener viva una de las celebraciones más destacadas de la parroquia.

Hoy viernes, a las 22.00 horas, actuará Xosé Manuel Budiño, mientras que mañana sábado, a la misma hora, será el turno de The Crass.

El domingo habrá pasacalles con la Banda de Gaitas Foula, misa solemne en honor a San Roque a las 13.00 horas, procesión y actuación de la agrupación. Por la tarde se celebrará una sesión infantil con Brais das Hortas y, a las 22.00 horas, verbena con Disco Móbil Dolce Vita y Trío Xtra.

El lunes 24 estará dedicado a San Antón, con pasacalles de Os Afoutes do Canón de Pau, misa y procesión. A continuación tendrá lugar la tradicional entrega del ramo de los mayordomos salientes a los entrantes. Las fiestas concluirán esa noche con una verbena a cargo del Trío 3.com y el Grupo Alba.

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«Estas celebracións son moito máis que uns días de festa: reforzan a convivencia, preservan as nosas tradicións, mobilizan a veciñanza e xeran actividade», celebró el alcalde.

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