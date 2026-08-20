Situación «límite» por la sequía, pero con el abastecimiento garantizado en Pontevedra

Pontevedra atraviesa una situación «límite» por la falta de lluvias, aunque en la mañana de este jueves se produjeran unas leves precipitaciones, pero mantiene garantizado el abastecimiento de agua tanto a la ciudad como a los municipios de la ría que dependen de su sistema. El alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, insistió este jueves en lanzar un mensaje de tranquilidad y descartó, por ahora, la necesidad de adoptar «medidas drásticas», aunque apeló a mantener un consumo responsable.

«Tenemos un sistema muy robusto que siempre garantizó el abastecimiento», señaló el regidor. Una de las principales reservas continúa siendo el Pontillón do Castro, que todavía no ha sido necesario utilizar y permanece cerca del 80 % de su capacidad.

Actualmente se siguen captando alrededor de 0,460 metros cúbicos por segundo del río Lérez. A ello se suma la presa de Bora, que mantiene agua disponible y donde el consumo humano tiene prioridad. «Entre el río, la presa de Bora y el Pontillón do Castro, manteniendo las medidas de ahorro, el sistema va a seguir funcionando», aseguró.

El Concello realiza un seguimiento diario de los caudales y estudia alternativas para prolongar al máximo la captación del Lérez antes de recurrir al embalse. Entre las posibilidades figura realizar actuaciones que permitan retener agua en la zona de bombeo si continúa descendiendo el nivel del río.

Eficiencia de la red

Lores incidió además en la eficiencia de la red de abastecimiento de Pontevedra como otro elemento que permite afrontar la sequía con mayor margen. Según explicó, en torno al 6,5 % del agua potabilizada no aparece registrada, pero las fugas reales se estiman únicamente en alrededor del 3 %. El resto corresponde a consumos no contabilizados, posibles conexiones sin registrar, usos de los bomberos para baldeos o diferencias de medición de los caudalímetros.

El alcalde contrapuso estos datos con los de otros municipios que, según aseguró, presentan pérdidas de entre el 30 % y el 40 %. «Ya nos gustaría que todos los concellos que reciben agua de Pontevedra tuviesen nuestras mismas pérdidas», afirmó. A su juicio, una mayor eficiencia de las redes permitiría ahorrar millones de litros de agua en momentos de escasez.

Lores recordó que Pontevedra lleva años por debajo del objetivo máximo del 20 % de pérdidas que se recomienda alcanzar para 2030 y atribuyó los resultados actuales al trabajo desarrollado durante años en la reparación de averías, instalación de medidores y mejora de las conducciones.

También reclamó a Augas de Galicia mayor control y transparencia sobre las pérdidas de las redes municipales y reiteró sus críticas por la falta de información sobre las captaciones que realiza Ence en la presa de Bora.

Margen de maniobra

Pese a la delicada situación, el alcalde considera que existe todavía «margen de maniobra». El Concello confía además en las precipitaciones previstas para los próximos días, aunque las primeras lluvias serán insuficientes para revertir inmediatamente el déficit acumulado.

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«El servicio está garantizado», reiteró Lores. Por ahora, la estrategia pasa por mantener el ahorro, seguir utilizando el Lérez mientras sea posible y reservar el Pontillón do Castro como principal garantía si la sequía se prolonga.