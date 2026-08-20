Siloé, el plato fuerte de la primera jornada del festival Río Verbena

Una veintena de artistas pasará por Pontevedra este fin de semana en el Río Verbena, un festival en el que conviven el pop, el indie y el rock independiente de bandas consolidadas con la canción de autor, el rock alternativo, el post-rock, las propuestas emergentes y la música electrónica.

El festival reunirá a nombres como Love of Lesbian, Xoel López, Siloé, La La Love You, Carlos Ares, León Benavente, Luis Fercán, Yoly Saa, Sarria y Sanguijuelas del Guadiana.

Entre los grandes atractivos estará el sábado Love of Lesbian, cuya actuación en Río Verbena se producirá en la recta final antes del parón indefinido anunciado por la banda. El público podrá escuchar en directo algunos de sus temas más recientes, entre ellos «Ojalá», además de canciones de una extensa trayectoria que los ha convertido en una de las formaciones de referencia del panorama alternativo español.

Otro de los nombres destacados es Xoel López, uno de los músicos gallegos con mayor proyección nacional, que llegará con «Oniria Popular», su último trabajo de estudio y el decimoséptimo álbum de su carrera.

El cartel cuenta también con Siloé y La La Love You, este viernes, dos formaciones con una importante presencia en el circuito de festivales, mientras que la nueva generación estará representada por el malagueño Sarria y los extremeños Sanguijuelas del Guadiana, que continúan ganando espacio dentro de la escena musical.

La música gallega tendrá un protagonismo especial con Carlos Ares, uno de los artistas más destacados de la escena actual; León Benavente; el compostelano Luis Fercán, y la pontevedresa Yoly Saa.

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Todavía quedan abonos y entradas disponibles en la web rioverbena.com, en donde se puede consultar el cartel completo del festival de la ciudad del Lérez.