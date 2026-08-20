El reto de «Abraioscopio» en las redes: llenar 700 butacas en el plazo de un mes

Llenar las 700 butacas del auditorio de Afundación en Pontevedra en apenas un mes. Ese es el reto que se ha marcado, y anunciado en las redes sociales, la organización del Festival de Maxia de Pontevedra para la Gala Máxica Abraioscopio, que se celebrará el próximo 20 de septiembre a las 19.00 horas y pondrá el broche a cuatro días de programación en la Boa Vila.

El mago pontevedrés Yago Barral explica que este año el festival ha dado un salto tanto en contenidos como en ambición. «Queríamos hacer una programación muy atractiva, muy completa y con actividades muy variadas, algunas que nunca hubo», señala en una entrevista a FARO. Esa apuesta ha incrementado también los costes, por lo que la respuesta del público será especialmente importante.

Por ahora, la venta supera el centenar de entradas. «Va bien, pero hay que darle un empujoncito», reconoce Barral.

La gala final será una de las grandes apuestas de esta edición. Contará con seis artistas, durará entre una hora y cuarto y una hora y veinte minutos y lleva cerca de medio año de preparación artística.

«No va a ser un show en el que hay unos magos y un presentador. Hay una experiencia creada», explica Barral. La organización cuenta con un director artístico, Nazan L. Bamio, que trabaja específicamente en el diseño de la gala, algo que, según destaca, no es habitual en este tipo de eventos en Galicia.

La experiencia comenzará incluso antes de que arranque formalmente el espectáculo. «El show va a empezar antes de que empiece el show. Habrá un pre-show con sorpresas», avanza.

Barral, de hecho, ha decidido no actuar en esta gala para centrarse en la organización y el diseño de la experiencia, aunque sí participará en otras actividades del festival.

Para todos los públicos

Abraioscopio se desarrollará del 17 al 20 de septiembre con magia social, propuestas infantiles, espectáculos de calle, talleres, rutas gastromágicas y actividades para adultos.

Entre las novedades figura el «escape room» urbano Guardiáns da Maxia, que llevará a los participantes a seguir pistas por la ciudad hasta encontrar una sala en la que les espera un espectáculo.

También se estrenará una versión itinerante del museo de magia ubicado en Santiago, con contenidos sobre la historia de la magia gallega, objetos para manipular y una parte de espectáculo.

Barral considera que llenar Afundación supondría también un respaldo al crecimiento futuro del proyecto. «Si la gente viene y apoya, esto va a seguir creciendo», sostiene. Su aspiración es que Pontevedra pueda contar en el futuro con actividades de magia durante todo el año.

«Si queremos una ciudad con cultura y con actividades, con un poquito de apoyo podemos tenerla», resume.

Entradas a la venta

Las entradas para la gala del 20 de septiembre (a las 19 horas) ya están a la venta en la web de ataquilla.com desde 17,60 euros.

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Yago Barral anima a acudir al evento porque «se van a ilusionar como no se van a ilusionar con ningún otro evento que haya en la ciudad».