El producto foráneo gana espacio: Portugal, Italia, Marruecos, Canadá...

La cofradía de Lourizán mantiene este verano una actividad marisquera relativamente estable, con capturas que permiten cubrir cuotas de entre cuatro y seis kilos, pero la creciente presencia de almeja foránea en los mercados preocupa al sector. Su patrona mayor, Carmen Vázquez Nores, explica que depuradoras y comercializadoras necesitan mantener el suministro para responder a la demanda y, cuando la producción gallega resulta insuficiente, recurren cada vez más a mercados exteriores. Tradicionalmente, buena parte de la almeja importada procedía de Portugal, Francia e Italia, pero en los últimos tiempos se han incorporado nuevos orígenes. Vázquez Nores señala que también está llegando producto de Marruecos e incluso de Canadá, algo que considera especialmente llamativo por la distancia y las diferentes condiciones de las aguas. Se trata de almeja que llega fresca, no congelada ni precocinada, y que entra directamente en competencia con la extraída en las rías gallegas.

«Lo notas en la subasta. Cuando baja el precio dices: Aquí ya entró algo», resume la patrona mayor. Advierte de que esos mercados de suministro pueden acabar consolidándose. Después, cuando se recupera la producción de las rías, resulta más difícil recuperar el espacio perdido.

Esta competencia preocupa especialmente después de varios años de dificultades en los bancos marisqueros. Aunque Lourizán ha logrado mantener la extracción, otras zonas tienen una actividad menor o están acogidas a convenios de la Xunta, lo que reduce la cantidad de producto local disponible para abastecer el mercado.

A ello se suma la incertidumbre ambiental. Tras los episodios de mortalidad registrados desde 2023, las mariscadoras temen que las altas temperaturas del verano puedan debilitar el bivalvo y que un otoño o invierno con lluvias muy intensas vuelva a perjudicar los bancos.

Noticias relacionadas

La almeja necesita meses para alcanzar una talla comercial y cualquier episodio adverso puede comprometer el trabajo de todo un año.