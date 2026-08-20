La playa de Silgar estrena un «rosco» contra los excesos de radiación solar

Salvo excepciones como la mañana nubosa de hoy, el sol muerde con fuerza sobre la arena de Silgar este agosto, obligando a los bañistas a buscar refugio bajo las sombrillas o a embadurnarse de crema antes de pisar la orilla. En medio de esta rutina estival, un nuevo elemento ha irrumpido en el paisaje habitual del arenal. Justo al lado de la torre de vigilancia, allí donde los socorristas escrutan el horizonte, el Concello de Sanxenxo ha instalado una estructura que busca frenar los excesos de la radiación ultravioleta. Se trata del nuevo «Rosco Solar», un panel lúdico e intuitivo que traduce las tradicionales y a veces frías advertencias dermatológicas a un lenguaje puramente visual, indicando a cada usuario el factor de protección exacto que necesita su piel para disfrutar del mar sin riesgos.

El mecanismo es sencillo y directo. Basta con que el bañista se sitúe frente al panel y combine su color de ojos, el tono de su cabello y las características de su tez para que la estructura le devuelva la cifra del protector que debe aplicarse.

La iniciativa, presentada este jueves a pie de playa por el concejal de Turismo y Playas, Juan Deza, y el coordinador de socorrismo, Juan Rivas, arranca como una prueba piloto en la playa más emblemática del municipio. La intención del gobierno local es que, de cara al próximo verano, esta red de prevención se extienda al resto de los arenales. «Levamos anos ocupándonos de mellorar os servizos en praias coidando das persoas e tamén do medio ambiente», argumenta el edil responsable del área, situando la llegada de este rosco dentro de una estrategia mucho más amplia.

Ese cuidado integral tiene un reflejo inmediato bajo los pies de los miles de visitantes diarios. Atrás quedaron los tiempos en los que enterrar una colilla en la arena era un gesto tolerado; hoy, Sanxenxo ha logrado blindar la totalidad de su costa bajo el distintivo de Praia sen Fume.

Esta medida garantiza que el cien por cien de los arenales respiren aire limpio, levantando una barrera de contención que no solo protege la salud de las familias, sino que evita que los filtros tóxicos acaben envenenando la rica biodiversidad marina de las rías.

Sanxenxo ha logrado blindar la totalidad de su costa bajo el distintivo de Praia sen Fume. Esta medida garantiza que el cien por cien de los arenales respiren aire limpio

La modernización del litoral pasa también por derribar los obstáculos físicos. En las playas urbanas, el concepto de inclusión se ha traducido en infraestructuras tangibles. Quienes conviven con problemas de movilidad disponen ahora de zonas de sombra específicas y de equipamiento adaptado para el baño. De este modo, el acceso al agua deja de ser una quimera inasumible para convertirse en una realidad, permitiendo que cualquier persona pueda sortear la barrera de la arena seca y sumergirse en el Atlántico con total seguridad y confort.

Finalmente, la enorme presión que ejerce la población durante la temporada alta ha obligado a rediseñar los servicios para proteger los recursos naturales. Las tradicionales duchas, auténticos sumideros de agua potable, han sido sustituidas por lavapiés, un cambio que recorta drásticamente el despilfarro hídrico.

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En esa misma línea, los usuarios ya no encontrarán papeleras directamente clavadas en la arena. Su eliminación responde a una lógica muy clara: evitar que las fuertes rachas de viento o las mareas arrastren plásticos y envases al fondo del mar. Ahora, la limpieza apela a la responsabilidad ciudadana, exigiendo que cada bañista recoja sus residuos y los deposite en contenedores en los paseos marítimos, dejando claro que la preservación del territorio es una tarea compartida.