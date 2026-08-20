Escuela de campo entre miel y setas en Cotobade

Cova da Abella, en Cerdedo-Cotobade, será una de las cinco explotaciones de la provincia de Pontevedra que participarán como centros de acogida en el programa «Cultiva 2026», impulsado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. El proyecto, que fue presentado por el subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, ofrecerá seis estancias formativas entre febrero y mayo de 2027 dirigidas a jóvenes profesionales del sector agrario.

La iniciativa de Cerdedo-Cotobade combina la apicultura y la micología y cuenta con alrededor de 200 colmenas. Además de la producción de miel, trabaja con el cultivo ecológico de setas shiitake sobre troncos de roble, configurando un modelo productivo diversificado que los participantes podrán conocer directamente durante sus estancias.

Losada animó a los jóvenes del sector primario a participar en esta nueva convocatoria, cuyo plazo de solicitudes permanecerá abierto hasta el próximo 15 de septiembre.

«El programa ofrece a los profesionales más jóvenes de nuestro sector primario la oportunidad de aprender directamente de otras explotaciones que son referentes por su innovación, sostenibilidad o modelo de negocio y trasladar posteriormente ese conocimiento a sus propios proyectos», el subdelegado del Gobierno.

Cova da Abella concentra seis de las once estancias disponibles este año en la provincia de Pontevedra. El catálogo provincial se completa con explotaciones de O Rosal, Vila de Cruces, Redondela y Tomiño. En el conjunto de Galicia se ofertan 58 estancias, mientras que en toda España son 300.

«Cultiva» está dirigido a titulares de explotaciones agrarias de hasta 40 años, así como a personas de 41 años o más que se hayan incorporado al sector durante los últimos cinco años. Los participantes pueden elegir explotaciones con actividades similares o diferentes a las suyas y situadas en cualquier punto de España.

El Ministerio asume los gastos de alojamiento, manutención y transporte durante la formación y contempla también una compensación para cubrir la sustitución del participante en su explotación de origen.

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En la adjudicación de las plazas tendrán prioridad las mujeres, las personas incorporadas más recientemente a la actividad agraria y quienes no hayan participado anteriormente en el programa. Desde su puesta en marcha como proyecto piloto en 2020, más de 900 profesionales han realizado estancias a través de «Cultiva».