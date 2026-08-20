El Ateneo Santa Cecilia de Marín se desvincula de unas sudaderas de la Danza de Espadas
La entidad asegura que no tiene relación con la comercialización de estas prendas y advierte de que emprenderá acciones legales si continúa su venta
El Ateneo Santa Cecilia de Marín ha hecho público un comunicado para desvincularse de la comercialización de unas sudaderas en las que aparecen bordados los nombres de Danza de Espadas y Ateneo Santa Cecilia 1952. Según explica la entidad, tuvo conocimiento en los últimos días de que estas prendas se llevan comercializando desde el pasado mes de abril.
Tras reunirse su junta directiva, el Ateneo quiso dejar claro en un comunicado que no tiene relación alguna con la venta o distribución de estas piezas. La entidad señala además que tanto la denominación Danza de Espadas, en sus distintas variantes, como el nombre Ateneo Santa Cecilia están debidamente registrados a su nombre.
Por este motivo, el colectivo marinense advierte a las personas que están comercializando las sudaderas de que, si no cesan inmediatamente en esta práctica, emprenderá las acciones legales que considere oportunas ante los tribunales.
El comunicado también hace referencia a la vestimenta oficial de la Danza de Espadas. El Ateneo recuerda que las sudaderas no forman parte de la indumentaria oficial de esta tradición, por lo que tampoco se permitirá su utilización durante la celebración de la fiesta de San Miguel de Marín, prevista para el próximo 4 de octubre.
Desde la entidad han querido además disculparse con las personas que hayan podido adquirir alguna de estas prendas y que pudieran haberse visto afectadas por la situación. El Ateneo insiste en que esta actividad es «totalmente ajena» a la asociación cultural y pretende evitar cualquier confusión entre la comercialización de las sudaderas y la organización o promoción de la Danza de Espadas.
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