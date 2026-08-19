La Xunta tumba un proyecto eólico en A Lama por su impacto en la zona

La Xunta de Galicia ha emitido una declaración de impacto ambiental (DIA) desfavorable para el proyecto de modificación y ampliación del parque eólico Edreira I, previsto en el municipio pontevedrés de A Lama. La resolución concluye que la actuación podría provocar efectos adversos significativos sobre el medio natural y que no resulta compatible con la conservación de la biodiversidad de la zona.

La decisión de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, publicada este miércoles en el Diario Oficial de Galicia (DOG), se apoya especialmente en el informe negativo de la Dirección Xeral de Patrimonio Natural, considerado determinante para descartar la viabilidad ambiental de la iniciativa.

El proyecto, promovido por Puentengasa San Roque I, SL y Puentengasa Oleirón, SL, contemplaba la modificación y ampliación de un parque eólico con una potencia total de 25,2 megavatios y compuesto por seis aerogeneradores en el término municipal de A Lama. La actuación incluía además la construcción de un centro de seccionamiento, junto con sistemas de control, protección, comunicaciones y servicios auxiliares.

Menos espacio libre

Entre los principales argumentos recogidos en la resolución figura la elevada ocupación existente ya en el entorno. Patrimonio Natural advierte de que la instalación de nuevos aerogeneradores agravaría esta situación y reduciría el espacio libre disponible para las especies de aves que requieren mayores áreas de campeo.

La incorporación de nuevas máquinas supondría también, según el informe, un incremento del riesgo de colisión para la avifauna. Tras analizar los diferentes factores ambientales, el departamento autonómico concluye que es previsible que la actuación pueda causar impactos significativos y que, por tanto, su ejecución no resulta ambientalmente viable.

El proyecto contemplaba la ampliación de un parque con una potencia de 25,2 megavatios

La declaración de impacto ambiental se elaboró dentro del procedimiento ordinario de evaluación del proyecto. Durante la tramitación, la documentación presentada por los promotores fue sometida a participación pública y se recabaron informes de doce organismos públicos y entidades, además de recibirse varias alegaciones.

Los distintos departamentos consultados establecieron además una serie de condiciones que se habrían incorporado al programa de vigilancia ambiental en caso de que la declaración hubiese sido favorable. Sin embargo, el pronunciamiento de Patrimonio Natural terminó decantando la resolución en sentido negativo.

Tras emitirse la DIA, la Xunta remitió la resolución al órgano sustantivo, la Dirección Xeral de Enerxías Renovables e Cambio Climático, y procedió a su publicación tanto en el DOG como en la página web de la Consellería de Medio Ambiente.

Evaluación obligatoria

La declaración de impacto ambiental tiene como finalidad analizar la integración de los aspectos ambientales de un proyecto y determinar las condiciones necesarias para proteger el territorio y los recursos naturales durante su construcción, explotación y eventual desmantelamiento.

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Este procedimiento permite establecer medidas para prevenir, reducir, compensar o restaurar los efectos derivados de las instalaciones. En el caso de Edreira I, la Xunta concluye que las afecciones previstas sobre la biodiversidad son lo suficientemente relevantes como para impedir que el proyecto continúe adelante en los términos planteados. n