Las tendencias artísticas de niños y adolescentes: «Quieren hacer algo con las manos y escapar de la IA»

El verano suele traer más tiempo libre para niños y adolescentes, liberados de las clases, sin embargo el sol invita a pasarlo en la playa, tostándose al sol y jugando, en vez de en casa pintando y creando. La creación artística de los más jóvenes, durante los meses estivales, se acerca más a las manualidades y a la creación de figuras que al dibujo o a la pintura. Los pequeños de la casa son animados por sus padres a apuntarse a talleres de cerámica o artesanías similares como pasatiempo activo y creativo, y en Pontevedra son un éxito.

Por el lado de las manualidades, lo más típico es que sean las familias las que impulsan a los niños a acercarse a ellas en verano, según Mar, la dueña de la tienda pontevedresa Manualidades Arte: «A veces vienen los padres, no es lo más habitual que vengan niños pequeños a comprar. Pero me cuentan lo que quieren hacer o ya llegan sabiendo qué pedir».

Como cuenta Alejandro, uno de los encargados de la famosa Torrado, «los artículos preferidos por los niños son blocs de dibujo sencillitos y lo que más les gusta a los peques así al principio son la acuarela y los lápices de colores. Así ellos pueden experimentar, tampoco les requiere nada complicado, y tiene un resultado vistoso aunque no tengan mucha habilidad».

Los pequeños han aprendido a navegar en redes sociales y plataformas como Pinterest para buscar «hobbies» e inspiración visual, como cuenta Mar: «Me doy cuenta de que sacan las ideas de Pinterest por la forma de comprar, porque ya llegan sabiendo exactamente lo que quieren. Otras veces no logro entender lo que me piden y les pregunto que dónde lo vieron, y es lo que me suelen decir». Mar dice que, en verano, como tienen más tiempo libre, sus mentes se expanden a la creación.

El siguiente rango de edad son los adolescentes en edad de cursar la ESO: «Los que más vienen a comprar ellos solos, de menores de edad, son los que hacen modelismo. Compran maquetas de personajes de anime, las pintan y las montan». No obstante, Mar explica que a medida que crecen les empiezan a atraer más las bellas artes que las manualidades: «Los de quince o dieciseis años, por lo menos los que vienen aquí, les va más el rollo de la acuarela, el manga o el lettering».

Parece que hay modas incluso en los pasatiempos artísticos, y el manga es una indiscutible que ya trasciende a una tendencia puntual y se ha asentado en muchos pupitres y escritorios: «Lo de manga lo pueden hacer de muchas formas: pueden comprar rotuladores de tinta china, rotuladores acuarelables, al alcohol, que están súper súper de moda...», explica Mar. Alejandro coincide con esto, en el caso de Torrado.

Los rotuladores al alcohol han causado furor precisamente en redes sociales, con un acabado vivo y colorido ideal para ese estilo de dibujo y pintura llegado de Japón. Según Mar, hay muchas marcas para todos los gustos y bolsillos; desde paquetes de 80 rotuladores por un precio sobre los veinte euros, en total, o piezas individuales que se venden cada una por más de tres euros: «Estos últimos me los suelen comprar más bien los estudiantes de bellas artes».

Pero, como resalta Alejandro, «además del manga, este último año se puso muy de moda todo lo que no sea replicable por una IA». Se refiere al grabado: «Están tirando mucho al grabado con linóleo, que de hecho es algo que les piden en el cole. Les acaba gustando y vienen ellos por su cuenta a comprarlo». Apunta también todo lo que tenga que ver con el modelado, esta vez desde cero y «artesanal»: «De barro, fimo, pastas de modelar... En verano esto se vende muchísimo. Se lo compran los padres a los hijos para que hagan figuritas y las pinten. Se busca todo lo que escapa un poco a lo que puedes hacer en un ordenador».

Noticias relacionadas

En las tiendas también hay materiales enfocados al boceto al aire libre, pero están más orientados a un público adulto. No obstante, a la hora de hacer regalos para comuniones no falta quien se lleva un surtido de materiales de arte que incluyen piezas más pequeñas y transportables.