El Río Verbena Fest, listo para comenzar: «Sin duda, este cartel es el mejor de todos los años»

Pontevedra está teniendo un verano lleno de música, y tras los conciertos del Surfing The Lerez, de Monteporreiro o de la Peregrina llega el Río Verbena Fest con dos días dedicados a la música indie rock y pop más reconocida del momento junto con grupos emergentes notables. Ayuntamiento, Diputación, equipo organizativo y diversas empresas como Abanca o Estrella Galicia se unieron para hacer la presentación oficial del evento a las puertas de la icónica cervecería La Gramola.

Una vez conocidos todos los detalles y presentado el cartel con artistas y fechas, los co-directores, el alcalde de Pontevedra Miguel Anxo Fernández Lores, el vicepresidente de la Diputación Provincial Rafael Domínguez o el comisario del Xacobeo 2027 Marcos Gómez dedicaron unas palabras de agradecimiento y reflexión sobre lo que supone el festival para la Boa Vila. Todos coincidieron en un factor: la importancia del espectáculo como evento cultural, que cumple su quinto año de vida.

Una de las co-directoras del Río Verbena, Marta González, quiso destacar el peso de la presencia gallega en el cartel de este año. Aunque los cabezas de cartel son grupos conocidos nacionalmente con orígenes como Madrid —La La Love You—, Cataluña —Sidonie y Love of Lesbian— o Valladolid —Siloé—, la escena gallega la representan los célebres Luis Fercán, Carlos Ares o Xoel López y los artistas en ascenso Apolo18, Cora, Yoly Saa o French Riviera. Como expresó González, «muchos de estos nombres pasaron por La Gramola cuando todavía no los conocía nadie y ahora están llenando salas».

El vicepresidente Rafael Domínguez declaró que es «el mejor cartel de todos» en estos cinco años y que es muy importante que un festival de estas características esté impulsado por gente de Pontevedra. La mencionada Yoly Saa, además, es una artista local.

El otro co-director del festival presente, Kin Martínez, avisó de que quedan muy pocas entradas a la venta, a falta de un par de días para comenzar con el evento, y de que han conseguido no solo darle al Río Verbena fama nacional, sino también popularidad internacional.

Sobre esto, el director de marketing de Estrella Galicia, Ramón de Meer, afirmó que no le extrañaba que una reunión musical como esta se haya consolidado tan rápido porque «tiene su propia personalidad desde el segundo año». Y es que, como expresó el representante de Abanca Sergio Martínez, este festival no está solo dedicado a la diversión: «Engloba la cultura en todos sus sentidos; gastronómica, familiar y musical».

El viernes será el inicio oficial de estas intensas jornadas musicales por el rock. Para ese día, están previstas las actuaciones de Siloé, La La Love You, Sidonie, Luis Fercán, Sarria, Cora, Müntrails, Apolo 18 y animación musical con Señora DJ.

Noticias relacionadas

El día siguiente será el turno de Love of Lesbian, Xoel López, Carlos Ares, Sanguijuelas del Guadiana, León Benavente, Yoly Saa, Los Acebos, French Riviera y otra sesión DJ con Sergio El Indio. El festival se desarrollará en el Recinto Ferial de Pontevedra, en un entorno que integra urbe y paisaje fluvial. El final del verano se acerca, pero la oferta cultural de la ciudad no parece entrar en horas bajas.