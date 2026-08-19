El Pontevedra se suma al gran pacto de Primera Federación: las entradas para visitantes costarán 15 euros

El Pontevedra CF da un paso para facilitar que su afición pueda acompañar al equipo lejos de Pasarón con un coste más ajustado. El club granate se ha sumado al acuerdo alcanzado por 19 de los 20 integrantes del Grupo I de Primera Federación para establecer un precio máximo de 15 euros en las entradas destinadas a los seguidores visitantes durante la temporada 2026/27.

La iniciativa nace con la intención de favorecer los desplazamientos, aumentar la presencia de seguidores rivales en los estadios y promover un ambiente de respeto y deportividad entre las distintas aficiones. El límite de 15 euros se aplicará en los partidos de liga regular disputados entre los clubes que forman parte del acuerdo. Quedan al margen, por tanto, los posibles encuentros de promoción de ascenso y los compromisos de Copa del Rey.

Además del Pontevedra CF, han suscrito el pacto Athletic Club B, Real Avilés Industrial, Real Unión Club, Racing Club Ferrol, Barakaldo CF, Cultural y Deportiva Leonesa, UD Ourense, AD Mérida, Unionistas de Salamanca CF, UD Logroñés, CD Extremadura, Zamora CF, CD Lugo, RC Deportivo Fabril, Arenas Club, CP Cacereño, CD Coria y CD Mirandés.

La relación de participantes deja fuera únicamente a la SD Ponferradina. La composición oficial del Grupo I para la nueva campaña incluye 20 equipos y el conjunto berciano es el único que no aparece entre los 19 adheridos al acuerdo.

Un cambio con respecto a la pasada temporada

La adhesión supone además una novedad para el Pontevedra. En la campaña 2025/26, 16 clubes del Grupo I impulsaron un acuerdo similar para fijar las localidades visitantes en 15 euros, pero la entidad granate no formó parte de él. Pese a ello, el precio que aplicaba entonces a los adultos visitantes ubicados en Fondo Sur de Pasarón era precisamente de 15 euros.

Ahora el Pontevedra sí se integra formalmente en una iniciativa prácticamente unánime, por lo que sus seguidores podrán beneficiarse del límite acordado en casi todos los desplazamientos ligueros de la temporada.

Y no habrá que esperar demasiado para comprobar sus efectos. El calendario oficial sitúa el estreno liguero del equipo granate el fin de semana del 30 de agosto precisamente a domicilio, frente al Real Avilés Industrial, uno de los clubes adheridos. Después de ese debut fuera de casa, el Pontevedra recibirá al Arenas Club en Pasarón y al Athletic Club B antes de afrontar su siguiente desplazamiento, a Las Gaunas para enfrentarse a la UD Logroñés.

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El acuerdo permitirá así que una parte importante del coste de seguir al Pontevedra lejos de casa quede acotada de antemano. En una categoría con numerosos desplazamientos y distancias considerables entre algunas de las ciudades del Grupo I, los clubes pretenden que el precio de la entrada no sea un obstáculo añadido para quienes decidan acompañar a sus equipos.