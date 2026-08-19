Más de la mitad de consultas al Punto Violeta de la Peregrina fueron hechas por hombres

El total de las personas que se acercaron con consultas al Punto Violeta habilitado durante las Festas da Peregrina se alza hasta 151. Casi el 57 % de los interesados en obtener información fueron hombres, en su mayoría jóvenes de entre 20 y 30 años. Entre las usuarias, destacó la demanda de materiales para proteger vasos y bebidas contra la sumisión química.

Dos profesionales expertas en igualdad que atendieron las consultas en el punto, una de ellas psicóloga especializada en violencia de género, informaron de que las demandas de los hombres eran principalmente de información sobre consentimiento, buenos tratos e identificación de situaciones de riesgo. Aunque el perfil general del total de los usuarios fue muy diverso, las informadoras destacan la afluencia de este sector de la juventud, que acudió principalmente en grupos de amigos.

El Punto Violeta, habilitado en la plaza de Ourense los días 8, 9 y 15 de agosto coincidiendo con las jornadas de mayor afluencia, asumió la función de ser un lugar seguro donde confiar a personas formadas historias vulnerables de acoso y persecución. Las especialistas ponen como ejemplos la de una mujer que señaló una situación de acecho por parte de un desconocido; o la de otra usuaria que sufrió en una discoteca el acercamiento de un hombre con el fin de cometer una agresión exhibicionista contra ella.

El equipo del punto pudo trabajar sin incidencias técnicas ni organizativas, pero los miembros declaran que tuvieron que escuchar comentarios sexistas y despectivos de varios hombres y mujeres que pasaban por los alrededores. Aun así, desde el Concello aclaran que este fue un perfil muy minoritario.

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Esta fuente de información y a la vez refugio contra la violencia sexista es una iniciativa de la Concellería de Igualdade y el Centro de Información á Muller, impulsada para sensibilizar sobre este tipo de comportamientos en eventos tan multitudinarios como la Peregrina, donde las cifras de agresiones se pueden disparar. El 5 de septiembre, con el inicio de la Feira Franca, volverá a ser puesto a disposición de los ciudadanos.