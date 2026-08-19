Frente común vecinal ante los cierres del centro de salud de Ponte Sampaio

SOS Sanidade Pública reclama la dimisión del gerente del área sanitaria de Pontevedra e O Salnés, José Flores, por la situación que atraviesa este verano el centro de salud de Ponte Sampaio. La plataforma celebró este miércoles una concentración ante el ambulatorio para denunciar los continuos periodos sin atención médica y de enfermería y ha convocado una nueva protesta para el próximo jueves 27 de agosto, a las 20.00 horas.

Juan Loureiro, portavoz de SOS Sanidade Pública, asegura que los problemas comenzaron en la semana del 24 de julio, cuando una baja del personal sanitario dejó al centro sin los profesionales habituales y, según denuncia, no se realizaron sustituciones. La situación se agravó en agosto con las vacaciones del médico y de la enfermera.

Según Loureiro, durante este mes únicamente se habilitaron algunas horas de consulta médica por las tardes, mientras que la atención de enfermería quedó limitada a dos días por semana y durante unas pocas horas.

La situación ha llegado esta semana, afirma, a que el centro se encuentre sin médico ni enfermera. «Hay una persona atendiendo el teléfono, nada más. Por mucho que diga el gerente que no hay cierre, es un cierre encubierto», sostiene el portavoz de la plataforma.

SOS Sanidade Pública denuncia que numerosos pacientes han visto anuladas sus citas y que, en algunos casos, todavía no han recibido una nueva fecha. Como consecuencia, explica Loureiro, los usuarios están recurriendo al servicio de Urgencias o tienen que desplazarse a los centros de salud de A Parda o Virxe Peregrina, en Pontevedra.

El portavoz relata también el caso de pacientes que necesitan renovar sus recetas y deben esperar al regreso de un facultativo. Según indica, la previsión trasladada actualmente a algunos usuarios es que la próxima atención médica en Ponte Sampaio se produzca el día 25.

Loureiro calcula que el centro cuenta con alrededor de un millar de cartillas y recuerda que Ponte Sampaio tiene una población próxima a las 3.000 personas, todos ellos potenciales usuarios.

A esta circunstancia añade el elevado tránsito de peregrinos durante el verano, ya que por la parroquia discurre el Camiño Portugués y el ambulatorio es un punto al que pueden acudir para realizar curas u otras atenciones básicas.

«Si a esas 3.000 personas les añades toda la población que pasa por allí en agosto, el problema es todavía mayor», señala.

Nueva movilización el día 27

La plataforma cifra en unas 150 personas la asistencia a la concentración. Loureiro explica que fueron los propios vecinos quienes solicitaron mantener las movilizaciones y cambiar el horario para facilitar la participación de quienes trabajan durante el día.

La próxima protesta quedó así fijada para el jueves 27 a las ocho de la tarde. SOS Sanidade espera que sea la última movilización del verano y confía en que en septiembre se recupere la dotación habitual de personal. «Agosto ya lo damos por perdido», lamenta su portavoz.

Iniciativa parlamentaria

La diputada socialista Paloma Castro, que participó en la concentración vecinal junto a Iván Puentes, llevará al Parlamento gallego varias iniciativas para denunciar la falta de asistencia sanitaria en el centro de salud de Ponte Sampaio durante el verano. Castro critica que la Xunta de Galicia y el Sergas conocían las vacaciones y bajas del personal y no adoptaron medidas para garantizar el servicio.

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El PSdeG reclama una solución estable, mantener el consultorio dentro de la red pública de Atención Primaria y descartar cualquier reducción permanente o un posible cierre definitivo que afecte a los vecinos como está ocurriendo actualmente. n