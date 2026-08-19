Cazado haciendo una pintada en el barrio pontevedrés de Campolongo

La Policía Local de Pontevedra denunció el pasado 14 de agosto a un joven de 23 años tras sorprenderlo realizando una pintada en la fachada de un edificio situado en el número 19 de la calle Fernando III, en el cruce con la avenida de María Victoria Moreno, en el barrio de Campolongo.

Los agentes localizaron al joven mientras realizaba un graffiti de color azul en la pared del inmueble. Durante su identificación, manifestó a los efectivos policiales que su intención era «hacer la pared más bonita», debido a la existencia de otras pintadas anteriores en el mismo lugar.

En el transcurso de la actuación, los agentes intervinieron un total de siete espráis de pintura. Además, al revisar sus pertenencias localizaron varias sustancias, entre ellas hachís y marihuana.

El hallazgo de estas sustancias motivó el inicio de un procedimiento administrativo sancionador por su posesión, que se suma a la denuncia formulada por los daños ocasionados en la fachada del edificio.

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El joven se enfrenta así a sendas propuestas de sanción. En el caso de la pintada, la infracción está considerada leve y puede conllevar una multa de entre 100 y 600 euros, a la que se añadirá la correspondiente sanción administrativa por la posesión de drogas.